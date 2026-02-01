تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بصفقة مفاجئة.. ليفربول يقتحم الميركاتو الشتوي
Lebanon 24
01-02-2026
|
06:09
ليفربول
محادثات التعاقد مع نجم سندرلاند لوتشاريل غيرترويدا قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات يوم الاثنين.
ووفقا للصحفي فابريزيو رومانو المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين فإن ليفربول يدرس حاليا هيكل الصفقة بشكل فعال بحثا عن صيغة مناسبة قد تتيح جلب المدافع متعدد الاستخدامات إلى "أنفيلد".
وانضم لوتشاريل غيرترويدا إلى سندرلاند قبيل انطلاق الموسم على سبيل الإعارة قادما من لايبزيغ وشارك حتى الآن في 17 مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز بدأ 10 منها أساسيا.
وقضى غيرترويدا البالغ من العمر 25 عاما المواسم الستة الأولى من مسيرته الاحترافية مع فينورد، ثلاثة منها تحت قيادة المدرب آرني
سلوت
الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري
الهولندي
في موسم 2022-2023. (روسيا اليوم)
