تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بصفقة مفاجئة.. ليفربول يقتحم الميركاتو الشتوي

Lebanon 24
01-02-2026 | 06:09
A-
A+
بصفقة مفاجئة.. ليفربول يقتحم الميركاتو الشتوي
بصفقة مفاجئة.. ليفربول يقتحم الميركاتو الشتوي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فتح  ليفربول محادثات التعاقد مع نجم سندرلاند لوتشاريل غيرترويدا قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات يوم الاثنين.
 
ووفقا للصحفي فابريزيو رومانو المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين فإن ليفربول يدرس حاليا هيكل الصفقة بشكل فعال بحثا عن صيغة مناسبة قد تتيح جلب المدافع متعدد الاستخدامات إلى "أنفيلد".
 
وانضم لوتشاريل غيرترويدا إلى سندرلاند قبيل انطلاق الموسم على سبيل الإعارة قادما من لايبزيغ وشارك حتى الآن في 17 مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز بدأ 10 منها أساسيا.
 
وقضى غيرترويدا البالغ من العمر 25 عاما المواسم الستة الأولى من مسيرته الاحترافية مع فينورد، ثلاثة منها تحت قيادة المدرب آرني سلوت الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الهولندي في موسم 2022-2023. (روسيا اليوم)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في الميركاتو الشتوي.. هل يرحل كول بالمر عن تشيلسي؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
موسم الإنفلونزا الشتوي يثير المخاوف
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية ويقترب من ضم بلعمري
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
في أميركا... قطار اصطدم بشاحنة وسط عاصفة شتوية
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإنكليزي

روسيا اليوم

الهولندي

إنكليزي

بيل ان

روسيا

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-02-01
Lebanon24
10:10 | 2026-02-01
Lebanon24
06:19 | 2026-02-01
Lebanon24
04:45 | 2026-02-01
Lebanon24
02:28 | 2026-02-01
Lebanon24
00:20 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24