كأس "ديفيس".. تايوان تستضيف لبنان نهاية الأسبوع المقبل

سيحاول فريق تجديد الفوز على نظيره التايواني ضمن اللقاء الحاسم في اطار مسابقة كأس ديفيس عندما ستتواجه الدولتان السبت والأحد المقبلين 7 و8 شباط في "قاعة تايبه تنس سنتر" على أرض صلبة.







فالفائز في المواجهة يتأهل الى مصاف المجموعة العالمية الأولى المكان الطبيعي للبنان، اذ سبق لوطن أن تأهل الى هذه المجموعة سابقا.







وسبق للفريقين ان التقيا عام 2018 في لبنان وكان الفوز من نصيب أبناء الأرز. وسيسعى المنتخب التايواني الى الثأر لخسارته منذ ثماني سنوات، بينما وضع لبنان نصب عينيه تجديد الفوز على غريمه الشرق آسيوي.







وعشية المغادرة الى تايوان، اجرى اللاعبون حصتهم التدريبية الأخيرة على ملاعب " جامعة سيدة اللويزة للتنس" في زوق مصبح تحت اشراف المدرب الوطني فادي يوسف، بحضور اللبناني للتنس ألان صايغ ونائبه نسيب حداد وعضو الاتحاد ريمون كتورة وكافة منتخبات الفئات العمرية للذكور والاناث. وجرى لقاء عفوي تعارفي بين لاعبي فريق كأس ديفيس ولاعبي ولاعبات منتخبات الفئات العمرية الذين تمنوا التوفيق لمنتخب الأرز ضد تايوان.







وحضر الحصة التدريبية ايضا رجال الصحافة والاعلام الذين التقوا البعثة ك.







واوضح صايغ أن اللقاء ضد تايوان هام جدا، لأن الفائز فيه يتأهل الى المجموعة العالمية الأولى ومضيفاً ان لاعبي الفريق التايواني متقدمون في التصنيف العالمي الصادر عن للتنس، ومتمنيا لبعثة وطن الأرز التوفيق في تايوان.







بدوره، اعتبر المدرب يوسف أن اللاعبين سيبذلون ما بوسعهم من اجل تقديم صورة ممتازة عن التنس اللبناني صاحب الصولات والجولات على الصعيد الخارجي وخاصة ضمن مسابقة كأس ديفيس. وأمل اللاعب هادي حبيب ان يكون الفوز لمصلحة لبنان، مضيفا انه في جهوزية تامة لخوض اللقاء وهذا ما اشار اليه اللاعب بنجامن حسن الذي اعتبر ان الفوز على تايوان في عقر دارها هو أمر ممتاز لأنه سيكون "جسر عبور" الى المجموعة العالمية الأولى .







يشار الى أن تايوان مصنفة 28 على لائحة التصنيف الدولي مع مجموع نقاط يبلغ 313.75 نقطة، بينما يحتل لبنان المركز 51 وفي جعبته 262.25 نقطة. وعلى الصعيد التاريخي، بدأ لبنان مشواره في كأس ديفيس عام 1957 وخاض 115 لقاء فاز في 63 وخسر 52. ونجح في مواجهته الأخيرة في الفوز على بربادوس 4-0 على الأراضي في ايلول الماضي.



