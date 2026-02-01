تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة.. من هو؟
Lebanon 24
01-02-2026
|
10:10
أعلن نادي
برشلونة الإسباني
اليوم الأحد، إتمام صفقة تاريخية بضم المهاجم المصري الشاب حمزة
عبد الكريم
قادما على سبيل الإعارة من
نادي الأهلي
، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال
فريق برشلونة
عبر حسابه على منصة "X": "
نادي برشلونة
والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد
الكريم
لفريق @FCBarcelonaB حتى 30 حزيران 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم".
ويعد حمزة عبد الكريم أول لاعب
مصري
ينضم إلى صفوف نادي
برشلونة
، على مدار تاريخ "البلوغرانا".
ويبلغ حمزة عبد الكريم من العمر 18 عاما، ويشغل مركز المهاجم، حيث يعول عليه برشلونة كأحد المواهب الواعدة ضمن مشروعه المستقبلي لتدعيم الخط الأمامي بعناصر شابة. (روسيا اليوم)
