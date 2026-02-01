انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة.. من هو؟

اليوم الأحد، إتمام صفقة تاريخية بضم المهاجم المصري الشاب حمزة قادما على سبيل الإعارة من ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال عبر حسابه على منصة "X": " والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد لفريق @FCBarcelonaB حتى 30 حزيران 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم".

ويعد حمزة عبد الكريم أول لاعب ينضم إلى صفوف نادي ، على مدار تاريخ "البلوغرانا".



ويبلغ حمزة عبد الكريم من العمر 18 عاما، ويشغل مركز المهاجم، حيث يعول عليه برشلونة كأحد المواهب الواعدة ضمن مشروعه المستقبلي لتدعيم الخط الأمامي بعناصر شابة. (روسيا اليوم)