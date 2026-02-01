فوز العهد على الراسينغ وتعادل جويا والعباسية

تعادل الرياضي والرياضي العباسية سلبا 0-0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب محمد سعيد سعد في جويا، في المرحلة ال13، الثانية ايابا، من الدوري اللبناني العام اللبناني ال 66 .







وكانت هذه المباراة الرسمية الاولى في الملعب الذي شيدته ادارة النادي.







وفي مجمع شهاب الرياضي في جونية، فاز بطل تسع مرات على الراسينغ صاحب القاع 2 - 0، سجلهما ادريسا نينغ ومدافع للراسينغ خطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 58 و 69.



