Najib Mikati
فوز العهد على الراسينغ وتعادل جويا والعباسية

Lebanon 24
01-02-2026 | 10:27
فوز العهد على الراسينغ وتعادل جويا والعباسية
تعادل جويا الرياضي والرياضي العباسية سلبا 0-0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب محمد سعيد سعد في جويا، في المرحلة ال13، الثانية ايابا، من الدوري اللبناني العام اللبناني ال 66 لكرة القدم.



وكانت هذه المباراة الرسمية الاولى في الملعب الذي شيدته ادارة النادي.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، فاز العهد بطل لبنان تسع مرات على الراسينغ بيروت صاحب القاع 2 - 0، سجلهما ادريسا نينغ ومدافع للراسينغ خطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 58 و 69.
