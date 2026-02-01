تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

في صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة

Lebanon 24
01-02-2026 | 23:00
وقال فريق برشلونة عبر حسابه على منصة "X": "نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم لفريق برشلونة حتى 30 حزيران 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم".
 
ويعد حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري ينضم إلى صفوف نادي برشلونة، على مدار تاريخ "البلوغرانا".

ويبلغ حمزة عبد الكريم من العمر 18 عاما، ويشغل مركز المهاجم، حيث يعول عليه برشلونة كأحد المواهب الواعدة ضمن مشروعه المستقبلي لتدعيم الخط الأمامي بعناصر شابة.

وقال حمزة عبد الكريم تعليقا على انضمامه إلى صفوف برشلونة: "سيكون طموحي كبيرا مع هذا النادي، إن شاء الله أكون على قدر المسؤولية، شرف لي أن أرتدي قميص النادي الذي له تاريخ كبير، سأحاول إسعاد جماهير برشلونة".
