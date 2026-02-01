في صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة

وقال عبر حسابه على منصة "X": " والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة لفريق حتى 30 حزيران 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم".

Advertisement

ويعد حمزة عبد أول لاعب ينضم إلى صفوف نادي برشلونة، على مدار تاريخ "البلوغرانا".ويبلغ حمزة عبد الكريم من العمر 18 عاما، ويشغل مركز المهاجم، حيث يعول عليه برشلونة كأحد المواهب الواعدة ضمن مشروعه المستقبلي لتدعيم الخط الأمامي بعناصر شابة.وقال حمزة عبد الكريم تعليقا على انضمامه إلى صفوف برشلونة: "سيكون طموحي كبيرا مع هذا النادي، إن شاء الله أكون على قدر المسؤولية، شرف لي أن أرتدي قميص النادي الذي له تاريخ كبير، سأحاول إسعاد جماهير برشلونة".