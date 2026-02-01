تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-10
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
في صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة
Lebanon 24
01-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقال
فريق برشلونة
عبر حسابه على منصة "X": "
نادي برشلونة
والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة
عبد الكريم
لفريق
برشلونة
حتى 30 حزيران 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم".
ويعد حمزة عبد
الكريم
أول لاعب
مصري
ينضم إلى صفوف نادي برشلونة، على مدار تاريخ "البلوغرانا".
ويبلغ حمزة عبد الكريم من العمر 18 عاما، ويشغل مركز المهاجم، حيث يعول عليه برشلونة كأحد المواهب الواعدة ضمن مشروعه المستقبلي لتدعيم الخط الأمامي بعناصر شابة.
وقال حمزة عبد الكريم تعليقا على انضمامه إلى صفوف برشلونة: "سيكون طموحي كبيرا مع هذا النادي، إن شاء الله أكون على قدر المسؤولية، شرف لي أن أرتدي قميص النادي الذي له تاريخ كبير، سأحاول إسعاد جماهير برشلونة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة.. من هو؟
Lebanon 24
انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة.. من هو؟
02/02/2026 07:44:44
02/02/2026 07:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عن صفقة الغاز مع إسرائيل.. توضيح مصري
Lebanon 24
عن صفقة الغاز مع إسرائيل.. توضيح مصري
02/02/2026 07:44:44
02/02/2026 07:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
Lebanon 24
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
02/02/2026 07:44:44
02/02/2026 07:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي صفقة تجارية بحتة بين شركات
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي صفقة تجارية بحتة بين شركات
02/02/2026 07:44:44
02/02/2026 07:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي المصري
نادي برشلونة
فريق برشلونة
عبد الكريم
المستقبل
البلوغر
الكريم
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تعثر مانشستر سيتي أمام توتنهام.. هذا ما قاله غوارديولا
Lebanon 24
بعد تعثر مانشستر سيتي أمام توتنهام.. هذا ما قاله غوارديولا
16:24 | 2026-02-01
01/02/2026 04:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة أمام ضيفه رايو فاليكانو
Lebanon 24
ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة أمام ضيفه رايو فاليكانو
16:00 | 2026-02-01
01/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مشادة" بين دياز وأخوماش تشعل مواقع التواصل في المغرب
Lebanon 24
"مشادة" بين دياز وأخوماش تشعل مواقع التواصل في المغرب
15:21 | 2026-02-01
01/02/2026 03:21:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة.. النجم ألكاراز يرفع كأس بطولة أستراليا الكبرى
Lebanon 24
لأول مرة.. النجم ألكاراز يرفع كأس بطولة أستراليا الكبرى
13:27 | 2026-02-01
01/02/2026 01:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز العهد على الراسينغ وتعادل جويا والعباسية
Lebanon 24
فوز العهد على الراسينغ وتعادل جويا والعباسية
10:27 | 2026-02-01
01/02/2026 10:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
03:45 | 2026-02-01
01/02/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
05:36 | 2026-02-01
01/02/2026 05:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
07:10 | 2026-02-01
01/02/2026 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متى سيبدأ شهر رمضان المبارك؟
Lebanon 24
متى سيبدأ شهر رمضان المبارك؟
05:12 | 2026-02-01
01/02/2026 05:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات غامضة في إيران... أيّ جهّة مسؤولة عن تنفيذها؟
Lebanon 24
إنفجارات غامضة في إيران... أيّ جهّة مسؤولة عن تنفيذها؟
10:50 | 2026-02-01
01/02/2026 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:24 | 2026-02-01
بعد تعثر مانشستر سيتي أمام توتنهام.. هذا ما قاله غوارديولا
16:00 | 2026-02-01
ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة أمام ضيفه رايو فاليكانو
15:21 | 2026-02-01
"مشادة" بين دياز وأخوماش تشعل مواقع التواصل في المغرب
13:27 | 2026-02-01
لأول مرة.. النجم ألكاراز يرفع كأس بطولة أستراليا الكبرى
10:27 | 2026-02-01
فوز العهد على الراسينغ وتعادل جويا والعباسية
10:10 | 2026-02-01
انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة.. من هو؟
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
02/02/2026 07:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
02/02/2026 07:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
02/02/2026 07:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24