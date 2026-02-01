تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة أمام ضيفه رايو فاليكانو

Lebanon 24
01-02-2026 | 16:00
ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة أمام ضيفه رايو فاليكانو
ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة أمام ضيفه رايو فاليكانو photos 0
نجا فريق ريال مدريد من كمين ضيفه رايو فاليكانو في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
 
افتتح الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل للفريق الملكي بعد مرور 15 دقيقة من انطلاق صفارة البداية.

ورد لاعب خط الوسط الإسباني خورخي دي فروتوس بهدف التعادل بحلول الدقيقة 49.

ولكن المهاجم الفرنسي كليان مبابي اقتنص هدف الفوز لأصحاب الأرض عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.
ورفع فريق ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 54 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب الدوري "لا ليغا"، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين المتصدر برشلونة.

في حين تجمد رصيد نادي رايو فاليكانو عند 22 نقطة ويحتل المركز السابع عشر على سلم الترتيب.
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
البرازيل تحسم مستقبل أنشيلوتي وتغلق الطريق أمام عودته إلى ريال مدريد
فريق سعوديّ يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ فينيسيوس جونيور من "ريال مدريد"
كلوب يحدد موقفه النهائي من تدريب ريال مدريد
الدوري الإسباني لكرة القدم

فينيسيوس جونيور

الدوري الإسباني

ريال مدريد

لكرة القدم

كرة القدم

البرازيل

سانتياغو

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24