ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة أمام ضيفه رايو فاليكانو

نجا فريق من كمين ضيفه رايو فاليكانو في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من .

افتتح الجناح البرازيلي التسجيل للفريق الملكي بعد مرور 15 دقيقة من انطلاق صفارة البداية.



ورد لاعب خط الوسط الإسباني دي فروتوس بهدف التعادل بحلول الدقيقة 49.



ولكن المهاجم الفرنسي كليان مبابي اقتنص هدف الفوز لأصحاب الأرض عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب " برنابيو" بالعاصمة .

ورفع فريق مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 54 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب الدوري "لا ليغا"، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين المتصدر .



في حين تجمد رصيد نادي رايو فاليكانو عند 22 نقطة ويحتل المركز السابع عشر على سلم الترتيب.