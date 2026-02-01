تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"مشادة" بين دياز وأخوماش تشعل مواقع التواصل في المغرب

Lebanon 24
01-02-2026 | 15:21
A-
A+
مشادة بين دياز وأخوماش تشعل مواقع التواصل في المغرب
مشادة بين دياز وأخوماش تشعل مواقع التواصل في المغرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خيم التوتر بين الدوليين المغربيين براهيم دياز وإلياس أخوماش على أجواء مواجهة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني، بعدما تحول تنافسهما على أرض الملعب إلى مشادة وتدافع بالأيدي، مما أثار موجة من الاستغراب والجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب.


وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة، التي انتهت بفوز الفريق الملكي 2-1، تلاسنا مفاجئا بين لاعبي المنتخب المغربي، تطور إلى اشتباك جسدي خفيف قبل تدخل زملائهما. 

وتصدرت صور الاشتباك منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث أعرب نشطاء عن دهشتهم من وصول الخلاف إلى هذا الحد بين ركيزتين أساسيتين في تشكيلة "أسود الأطلس".
وانقسمت الآراء بين من اعتبر الواقعة "حماسا زائدا" في إطار التنافس الاحترافي، وبين من حذر من تأويل خلفيات هذا الصدام غير المتوقع.
وجاء هذا التوتر في وقت كان فيه دياز بطل المباراة، بعدما دخل بديلا لجود بيلينغهام ونجح في قلب الطاولة بصناعة هدف التعادل والحصول على ركلة جزاء حاسمة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، نفذها كيليان مبابي بنجاح.

وعزز هذا الفوز موقع ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب "الليغا"، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جيسي عبدو تشعل مواقع التواصل بصورة من مغامرة صحراوية
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو أشعل مواقع التواصل.. رجل الثلج ضحية الغضب
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الكهرباء تشعل السجال بين "القوات" و"التيار"
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"ما عنا شي نعطيكن" تشعل الجدل بين الاساتذة وسلام
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

الفريق الملكي

كيليان مبابي

ريال مدريد

برشلونة

المغربي

الصدام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-02-01
Lebanon24
16:00 | 2026-02-01
Lebanon24
13:27 | 2026-02-01
Lebanon24
10:27 | 2026-02-01
Lebanon24
10:10 | 2026-02-01
Lebanon24
06:19 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24