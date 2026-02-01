"مشادة" بين دياز وأخوماش تشعل مواقع التواصل في المغرب

خيم التوتر بين الدوليين المغربيين براهيم دياز وإلياس أخوماش على أجواء مواجهة ورايو فاليكانو في ، بعدما تحول تنافسهما على أرض الملعب إلى مشادة وتدافع بالأيدي، مما أثار موجة من الاستغراب والجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي في .





وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة، التي انتهت بفوز 2-1، تلاسنا مفاجئا بين لاعبي المنتخب ، تطور إلى اشتباك جسدي خفيف قبل تدخل زملائهما.



وتصدرت صور الاشتباك منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث أعرب نشطاء عن دهشتهم من وصول الخلاف إلى هذا الحد بين ركيزتين أساسيتين في تشكيلة "أسود الأطلس".

وانقسمت الآراء بين من اعتبر الواقعة "حماسا زائدا" في إطار التنافس الاحترافي، وبين من حذر من تأويل خلفيات هذا غير المتوقع.

وجاء هذا التوتر في وقت كان فيه دياز بطل المباراة، بعدما دخل بديلا لجود بيلينغهام ونجح في قلب الطاولة بصناعة هدف التعادل والحصول على ركلة جزاء حاسمة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، نفذها بنجاح.



وعزز هذا الفوز موقع في المركز الثاني بجدول ترتيب "الليغا"، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر.