بعد تعثر مانشستر سيتي أمام توتنهام.. هذا ما قاله غوارديولا

علّق لفريق ، بيب غوارديولا، مساء الأحد، على فشل فريقه في تحقيق الفوز على مضيفه توتنهام هوتسبير في بطولة الممتاز .





وعاد سيتي لنزيف النقاط مجددا في البطولة، وأضاع نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل المنافسة على لقب المسابقة العريقة، بعدما فرط في تقدمه 2 - صفر ليتعادل 2 - 2 مع الفريق اللندني، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ24 للبطولة، في العاصمة .

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين حملا توقيع ريان شرقي وأنطوان سيمينو في الدقيقتين 11 و44 على الترتيب، قبل أن ينتفض توتنهام في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه هدفين بواسطة سولانكي، من بينهما هدفا خرافيا بـ(عقب القدم) في الدقيقتين 53 و70 على الترتيب، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.



وصرّح غوارديولا، في حديثه لشبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية عقب اللقاء، الذي جرى بالعاصمة البريطانية لندن قائلا: "لقد كانت المباراة جيدة. بعد الهدف الذي استقبلناه، عانينا. لكننا عدنا مجددا. بصفة عامة، كان الأداء جيدا للغاية. للأسف لم نتمكن من الفوز".



وحول خطته التي دخل بها اللقاء، قال المدرب الإسباني: "كانت الخطة هي محاولة الاستحواذ على وتسجيل الأهداف وعدم استقبالها".