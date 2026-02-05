تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
مبابي يكتسح فينيسيوس ويتربع على عرش الأفضل
Lebanon 24
05-02-2026
|
02:51
أعلن
ريال مدريد
فوز مبابي بجائزة "لاعب الشهر"، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير، متفوقاً على قائمة ضمت تيبو كورتوا، فيدي فالفيردي،
أردا
غولر، وفينيسيوس
جونيور
.
لم يكن فوز مبابي محض صدفة، بل جاء ترجمة لأداء هجومي كاسح خلال كانون الثاني:
سجل 8 أهداف في مختلف المسابقات (منها 7 أهداف في 8 مباريات رسمية).
قاد الفريق لفوز درامي على رايو فاييكانو 2-1، بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة 100 من ركلة جزاء.
واصل مطاردة رقم
كريستيانو رونالدو
التاريخي في
دوري الأبطال
، ووصل إلى 13 هدفاً في الموسم الحالي.
عزز موقعه كهداف لـ"الليغا" برصيد 22 هدفاً، متفوقاً في سباق "الحذاء الذهبي"
الأوروبي
.
