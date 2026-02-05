مبابي يكتسح فينيسيوس ويتربع على عرش الأفضل

أعلن فوز مبابي بجائزة "لاعب الشهر"، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير، متفوقاً على قائمة ضمت تيبو كورتوا، فيدي فالفيردي، غولر، وفينيسيوس .



لم يكن فوز مبابي محض صدفة، بل جاء ترجمة لأداء هجومي كاسح خلال كانون الثاني:



سجل 8 أهداف في مختلف المسابقات (منها 7 أهداف في 8 مباريات رسمية).

قاد الفريق لفوز درامي على رايو فاييكانو 2-1، بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة 100 من ركلة جزاء.

واصل مطاردة رقم التاريخي في ، ووصل إلى 13 هدفاً في الموسم الحالي.



عزز موقعه كهداف لـ"الليغا" برصيد 22 هدفاً، متفوقاً في سباق "الحذاء الذهبي" .