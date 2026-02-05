تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

مبابي يكتسح فينيسيوس ويتربع على عرش الأفضل

Lebanon 24
05-02-2026 | 02:51
مبابي يكتسح فينيسيوس ويتربع على عرش الأفضل
مبابي يكتسح فينيسيوس ويتربع على عرش الأفضل photos 0
أعلن ريال مدريد فوز مبابي بجائزة "لاعب الشهر"، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير، متفوقاً على قائمة ضمت تيبو كورتوا، فيدي فالفيردي، أردا غولر، وفينيسيوس جونيور.

لم يكن فوز مبابي محض صدفة، بل جاء ترجمة لأداء هجومي كاسح خلال كانون الثاني:

سجل 8 أهداف في مختلف المسابقات (منها 7 أهداف في 8 مباريات رسمية).
قاد الفريق لفوز درامي على رايو فاييكانو 2-1، بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة 100 من ركلة جزاء.
واصل مطاردة رقم كريستيانو رونالدو التاريخي في دوري الأبطال، ووصل إلى 13 هدفاً في الموسم الحالي.

عزز موقعه كهداف لـ"الليغا" برصيد 22 هدفاً، متفوقاً في سباق "الحذاء الذهبي" الأوروبي.
كريستيانو رونالدو

دوري الأبطال

ريال مدريد

الأوروبي

رامي على

رونالدو

أوروبي

جونيور

تابع
