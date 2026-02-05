في عيد ميلاده الـ41.. رونالدو يلاحق حلم الـ1000 هدف

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
في عيد ميلاده الـ41.. رونالدو يلاحق حلم الـ"1000 هدف"
Lebanon 24
05-02-2026
|
03:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحتفل الأسطورة
البرتغالية
كريستيانو رونالدو
، الخميس، بعيد ميلاده الـ41، وهو لا يزال يتربع على عرش
كرة القدم
العالمية بلياقة استثنائية، وأرقام تبدو من عالم الخيال.
رونالدو
في مسيرته الـكروية:
1308 مباراة
1221 مساهمة
961 هدفاً
260 أسيست
ريال مدريد
450 هدفاً، 120 أسيست
مانشستر يونايتد
145 هدفاً، 57 أسيست
منتخب
البرتغال
143 هدفاً، 37 أسيست
يوفنتوس
101 هدفاً، 20 أسيست
النصر 117 هدفاً، 22 أسيست
سبورتينغ لشبونة 5 أهداف، 4 أسيست.
ريال
مدريد
(44 هاتريك)
البرتغال (10 هاتريك)
النصر ( 6 هاتريك)
يوفنتوس (3 هاتريك)
مانشستر
يونايتد
(3 هاتريك).
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بمناسبة عيد ميلادها.. رونالدو يوّجه رسالة لجورجينا (صورة)
Lebanon 24
بمناسبة عيد ميلادها.. رونالدو يوّجه رسالة لجورجينا (صورة)
05/02/2026 12:07:36
05/02/2026 12:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يقترب من هدفه التاريخي رقم 1000
Lebanon 24
رونالدو يقترب من هدفه التاريخي رقم 1000
05/02/2026 12:07:36
05/02/2026 12:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاده.. هنيدي: "الكوميديان" الذي أعاد صياغة شباك التذاكر العربي
Lebanon 24
في عيد ميلاده.. هنيدي: "الكوميديان" الذي أعاد صياغة شباك التذاكر العربي
05/02/2026 12:07:36
05/02/2026 12:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 62.. هكذا عايدت السيدة الأولى الرئيس جوزيف عون (صور)
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 62.. هكذا عايدت السيدة الأولى الرئيس جوزيف عون (صور)
05/02/2026 12:07:36
05/02/2026 12:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالد
مانشستر يونايتد
ريال مدريد
البرتغالية
البرتغالي
كرة القدم
البرتغال
قد يعجبك أيضاً
مبابي يكتسح فينيسيوس ويتربع على عرش الأفضل
Lebanon 24
مبابي يكتسح فينيسيوس ويتربع على عرش الأفضل
02:51 | 2026-02-05
05/02/2026 02:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل الأولمبياد.. إيمان خليف: تناولت علاجا "لخفض التستوستيرون"
Lebanon 24
قبل الأولمبياد.. إيمان خليف: تناولت علاجا "لخفض التستوستيرون"
00:52 | 2026-02-05
05/02/2026 12:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن مقاطعة كأس العالم… هذا ما أكّدته ألمانيا
Lebanon 24
بشأن مقاطعة كأس العالم… هذا ما أكّدته ألمانيا
15:05 | 2026-02-04
04/02/2026 03:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حتى 2029.. الهلال يمدّد عقد روبن نيفيز
Lebanon 24
حتى 2029.. الهلال يمدّد عقد روبن نيفيز
11:52 | 2026-02-04
04/02/2026 11:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نجاح صفقة نغولو كانتي.. فنربخشه التركي يوجه رسالة خاصة لأردوغان
Lebanon 24
بعد نجاح صفقة نغولو كانتي.. فنربخشه التركي يوجه رسالة خاصة لأردوغان
10:55 | 2026-02-04
04/02/2026 10:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
14:44 | 2026-02-04
04/02/2026 02:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
11:36 | 2026-02-04
04/02/2026 11:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
05:45 | 2026-02-04
04/02/2026 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
08:55 | 2026-02-04
04/02/2026 08:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
10:30 | 2026-02-04
04/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
02:51 | 2026-02-05
مبابي يكتسح فينيسيوس ويتربع على عرش الأفضل
00:52 | 2026-02-05
قبل الأولمبياد.. إيمان خليف: تناولت علاجا "لخفض التستوستيرون"
15:05 | 2026-02-04
بشأن مقاطعة كأس العالم… هذا ما أكّدته ألمانيا
11:52 | 2026-02-04
حتى 2029.. الهلال يمدّد عقد روبن نيفيز
10:55 | 2026-02-04
بعد نجاح صفقة نغولو كانتي.. فنربخشه التركي يوجه رسالة خاصة لأردوغان
09:06 | 2026-02-04
إليكم موعد انطلاق دورة الألعاب الشتوية
فيديو
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
05/02/2026 12:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
05/02/2026 12:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
02:13 | 2026-02-02
05/02/2026 12:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24