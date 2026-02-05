في عيد ميلاده الـ41.. رونالدو يلاحق حلم الـ1000 هدف

يحتفل الأسطورة ، الخميس، بعيد ميلاده الـ41، وهو لا يزال يتربع على عرش العالمية بلياقة استثنائية، وأرقام تبدو من عالم الخيال.



في مسيرته الـكروية:

1308 مباراة

1221 مساهمة

961 هدفاً

260 أسيست

450 هدفاً، 120 أسيست



145 هدفاً، 57 أسيست



منتخب 143 هدفاً، 37 أسيست



101 هدفاً، 20 أسيست



النصر 117 هدفاً، 22 أسيست



سبورتينغ لشبونة 5 أهداف، 4 أسيست.



(44 هاتريك)



البرتغال (10 هاتريك)



النصر ( 6 هاتريك)



يوفنتوس (3 هاتريك)



(3 هاتريك).



