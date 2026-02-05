تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

في عيد ميلاده الـ41.. رونالدو يلاحق حلم الـ"1000 هدف"

Lebanon 24
05-02-2026 | 03:56
في عيد ميلاده الـ41.. رونالدو يلاحق حلم الـ1000 هدف
في عيد ميلاده الـ41.. رونالدو يلاحق حلم الـ1000 هدف photos 0
يحتفل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الخميس، بعيد ميلاده الـ41، وهو لا يزال يتربع على عرش كرة القدم العالمية بلياقة استثنائية، وأرقام تبدو من عالم الخيال.

رونالدو في مسيرته الـكروية:
1308 مباراة 
1221 مساهمة 
961 هدفاً
260 أسيست
ريال مدريد 450 هدفاً، 120 أسيست

مانشستر يونايتد 145 هدفاً، 57 أسيست

منتخب البرتغال 143 هدفاً، 37 أسيست

يوفنتوس 101 هدفاً، 20 أسيست

النصر 117 هدفاً، 22 أسيست

سبورتينغ لشبونة 5 أهداف، 4 أسيست.

ريال مدريد (44 هاتريك)

البرتغال (10 هاتريك)

النصر ( 6 هاتريك)

يوفنتوس (3 هاتريك)

مانشستر يونايتد (3 هاتريك).

