ريال مدريد يفقد رودريغو أمام بنفيكا في دوري الأبطال

تلقى ضربة قبل مواجهتيه الحاسمتين ضد بنفيكا في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال ، حيث سيغيب عنه جناحه البرازيلي رودريغو في مباراتي الذهاب والإياب.



قرر (اليويفا) إيقاف اللاعب لمباراتين بسبب الطرد الذي تعرض له في المباراة السابقة بين الفريقين ضمن مرحلة المجموعات. وقد جاء الطرد بعد حصول رودريغو على إنذارين في دقيقة واحدة (90+6) بسبب سلوك غير .



يُذكر أن بنفيكا كان قد حرم من التأهل المباشر لدور الـ16 بعد فوزه عليه برباعية مقابل هدفين في الجولة الثامنة من مرحلة المجموعات. والآن، جمعت القرعة الفريقين مجدداً في مواجهتين مصيريتين يومي 17 و24 شباط الحالي.



سيتقابل الفائز من هذه المواجهة في دور الـ16 مع الفائز من مواجهة أخرى تجمع سبورتنغ لشبونة ومانشستر سيتي.



Advertisement