Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

ريال مدريد يفقد رودريغو أمام بنفيكا في دوري الأبطال

Lebanon 24
06-02-2026 | 01:34
ريال مدريد يفقد رودريغو أمام بنفيكا في دوري الأبطال
ريال مدريد يفقد رودريغو أمام بنفيكا في دوري الأبطال photos 0
تلقى ريال مدريد ضربة قبل مواجهتيه الحاسمتين ضد بنفيكا البرتغالي في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حيث سيغيب عنه جناحه البرازيلي رودريغو في مباراتي الذهاب والإياب.

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إيقاف اللاعب لمباراتين بسبب الطرد الذي تعرض له في المباراة السابقة بين الفريقين ضمن مرحلة المجموعات. وقد جاء الطرد بعد حصول رودريغو على إنذارين في دقيقة واحدة (90+6) بسبب سلوك غير رياضي.

يُذكر أن بنفيكا كان قد حرم ريال مدريد من التأهل المباشر لدور الـ16 بعد فوزه عليه برباعية مقابل هدفين في الجولة الثامنة من مرحلة المجموعات. والآن، جمعت القرعة الفريقين مجدداً في مواجهتين مصيريتين يومي 17 و24 شباط الحالي.

سيتقابل الفائز من هذه المواجهة في دور الـ16 مع الفائز من مواجهة أخرى تجمع سبورتنغ لشبونة ومانشستر سيتي.
دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي

دوري الأبطال

ريال مدريد

لكرة القدم

البرتغالي

كرة القدم

الأوروبي

