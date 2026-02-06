تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
ريال مدريد يفقد رودريغو أمام بنفيكا في دوري الأبطال
Lebanon 24
06-02-2026
|
01:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى
ريال مدريد
ضربة قبل مواجهتيه الحاسمتين ضد بنفيكا
البرتغالي
في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال
أوروبا
، حيث سيغيب عنه جناحه البرازيلي رودريغو في مباراتي الذهاب والإياب.
قرر
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم
(اليويفا) إيقاف اللاعب لمباراتين بسبب الطرد الذي تعرض له في المباراة السابقة بين الفريقين ضمن مرحلة المجموعات. وقد جاء الطرد بعد حصول رودريغو على إنذارين في دقيقة واحدة (90+6) بسبب سلوك غير
رياضي
.
يُذكر أن بنفيكا كان قد حرم
ريال
مدريد
من التأهل المباشر لدور الـ16 بعد فوزه عليه برباعية مقابل هدفين في الجولة الثامنة من مرحلة المجموعات. والآن، جمعت القرعة الفريقين مجدداً في مواجهتين مصيريتين يومي 17 و24 شباط الحالي.
سيتقابل الفائز من هذه المواجهة في دور الـ16 مع الفائز من مواجهة أخرى تجمع سبورتنغ لشبونة ومانشستر سيتي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
Lebanon 24
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
06/02/2026 12:10:13
06/02/2026 12:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة أمام ضيفه رايو فاليكانو
Lebanon 24
ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة أمام ضيفه رايو فاليكانو
06/02/2026 12:10:13
06/02/2026 12:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
البرازيل تحسم مستقبل أنشيلوتي وتغلق الطريق أمام عودته إلى ريال مدريد
Lebanon 24
البرازيل تحسم مستقبل أنشيلوتي وتغلق الطريق أمام عودته إلى ريال مدريد
06/02/2026 12:10:13
06/02/2026 12:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يهزم مارسيليا بثلاثية في دوري الأبطال
Lebanon 24
ليفربول يهزم مارسيليا بثلاثية في دوري الأبطال
06/02/2026 12:10:13
06/02/2026 12:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
الاتحاد الأوروبي
دوري الأبطال
ريال مدريد
لكرة القدم
البرتغالي
كرة القدم
الأوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب كلمة مرور.. وفاء لاعب سابق يفضح شبكة مخدرات في ليفربول
Lebanon 24
بسبب كلمة مرور.. وفاء لاعب سابق يفضح شبكة مخدرات في ليفربول
03:39 | 2026-02-06
06/02/2026 03:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ34.. هل تعرف كم بلغت غلة نيمار التهديفية طوال مسيرته؟
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ34.. هل تعرف كم بلغت غلة نيمار التهديفية طوال مسيرته؟
23:00 | 2026-02-05
05/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب و"المونديال".. هل تتغير قواعد اللعبة في كأس العالم 2026؟
Lebanon 24
ترامب و"المونديال".. هل تتغير قواعد اللعبة في كأس العالم 2026؟
16:00 | 2026-02-05
05/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم الأسباب الحقيقية وراء المستويات "الخارقة" للامين جمال
Lebanon 24
إليكم الأسباب الحقيقية وراء المستويات "الخارقة" للامين جمال
14:00 | 2026-02-05
05/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراما "الكلاسيكو".. ركلات الترجيح تبتسم في وجه ريال مدريد وتُقصي برشلونة
Lebanon 24
دراما "الكلاسيكو".. ركلات الترجيح تبتسم في وجه ريال مدريد وتُقصي برشلونة
11:21 | 2026-02-05
05/02/2026 11:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الزيادات على الرواتب... إليكم آخر خبر من وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الزيادات على الرواتب... إليكم آخر خبر من وزير الماليّة
13:13 | 2026-02-05
05/02/2026 01:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
غليانٌ في البقاع.. "ساعة الصفر" حُدِّدت والتحرك يبدأ غداً
Lebanon 24
غليانٌ في البقاع.. "ساعة الصفر" حُدِّدت والتحرك يبدأ غداً
09:31 | 2026-02-05
05/02/2026 09:31:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أهمّ البنوك العالمية تتوقع.. الذهب سيصل إلى هذه الأسعار
Lebanon 24
أهمّ البنوك العالمية تتوقع.. الذهب سيصل إلى هذه الأسعار
06:16 | 2026-02-05
05/02/2026 06:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ للصليب الأحمر... وتحذير عاجل للمواطنين
Lebanon 24
بيانٌ للصليب الأحمر... وتحذير عاجل للمواطنين
13:20 | 2026-02-05
05/02/2026 01:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
من أبرز الطهاة... رحيل "شيف" شهير جدّاً عن 54 عاماً (صورة)
Lebanon 24
من أبرز الطهاة... رحيل "شيف" شهير جدّاً عن 54 عاماً (صورة)
11:45 | 2026-02-05
05/02/2026 11:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:39 | 2026-02-06
بسبب كلمة مرور.. وفاء لاعب سابق يفضح شبكة مخدرات في ليفربول
23:00 | 2026-02-05
في عيد ميلاده الـ34.. هل تعرف كم بلغت غلة نيمار التهديفية طوال مسيرته؟
16:00 | 2026-02-05
ترامب و"المونديال".. هل تتغير قواعد اللعبة في كأس العالم 2026؟
14:00 | 2026-02-05
إليكم الأسباب الحقيقية وراء المستويات "الخارقة" للامين جمال
11:21 | 2026-02-05
دراما "الكلاسيكو".. ركلات الترجيح تبتسم في وجه ريال مدريد وتُقصي برشلونة
10:52 | 2026-02-05
تونالي على رادار ريال مدريد.. متابعة بلا أولوية بسبب السعر
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
06/02/2026 12:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
06/02/2026 12:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
06/02/2026 12:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24