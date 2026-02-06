ما حقيقة استقالة وليد الركراكي من تدريب المنتخب المغربي؟

أثارت تقارير إعلامية جدلا واسعا حول تقديم وليد الركراكي، مدرب المنتخب ، استقالته من منصبه، وذلك بعد نحو شهر من خسارة "أسود الأطلس" إفريقيا على أرضهم أمام السنغال.

فقد ذكر الصحافي بن "فوت ميركاتو" اليوم الجمعة، أن الركراكي قدم استقالته من تدريب "أسود الأطلس"، لكن لم يبت بعد في قبولها أو رفضها.

إلا أن مصادر مقربة من الاتحاد سارعت إلى تكذيب هذه الأنباء، مؤكدة أنها "عارية عن الصحة"، موضحا أن ما يتداول لا يتعدى أحاديث جانبية حول استعداد الركراكي للمغادرة في حال طلب منه ذلك.



كما نقل موقع "اليوم 24" المغربي عن مصدر في الاتحاد المغربي قوله إن الاتحاد لم يتلق أي استقالة مكتوبة رسميا من الركراكي. (روسيا اليوم)