تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ما حقيقة استقالة وليد الركراكي من تدريب المنتخب المغربي؟

Lebanon 24
06-02-2026 | 09:18
A-
A+
ما حقيقة استقالة وليد الركراكي من تدريب المنتخب المغربي؟
ما حقيقة استقالة وليد الركراكي من تدريب المنتخب المغربي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثارت تقارير إعلامية جدلا واسعا حول تقديم وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، استقالته من منصبه، وذلك بعد نحو شهر من خسارة "أسود الأطلس" نهائي كأس إفريقيا على أرضهم أمام السنغال.
 
فقد ذكر الصحافي حنيف بن بركان عبر موقع "فوت ميركاتو" اليوم الجمعة، أن الركراكي قدم استقالته من تدريب "أسود الأطلس"، لكن الاتحاد المغربي لكرة القدم لم يبت بعد في قبولها أو رفضها.
 
إلا أن مصادر مقربة من الاتحاد سارعت إلى تكذيب هذه الأنباء، مؤكدة أنها "عارية عن الصحة"، موضحا أن ما يتداول لا يتعدى أحاديث جانبية حول استعداد الركراكي للمغادرة في حال طلب منه ذلك.

كما نقل موقع "اليوم 24" المغربي عن مصدر في الاتحاد المغربي قوله إن الاتحاد لم يتلق أي استقالة مكتوبة رسميا من الركراكي. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رغم إصابته... حكيمي في قائمة المنتخب المغربيّ
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتدى قميص المنتخب المغربي.. مبابي في مدرجات ملعب الرباط (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة وفاة مواطن بعد التحقيق معه من قبل الجيش؟
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة إنسحاب وزراء "القوّات" من جلسة مجلس الوزراء؟
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد المغربي

روسيا اليوم

لكرة القدم

نهائي كأس

كرة القدم

عبر موقع

المغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-06
Lebanon24
15:55 | 2026-02-06
Lebanon24
12:33 | 2026-02-06
Lebanon24
10:52 | 2026-02-06
Lebanon24
07:33 | 2026-02-06
Lebanon24
03:39 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24