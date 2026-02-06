بند سري في عقد رونالدو يسمح له بالرحيل عن النصر

فجرت صحيفة "ريكورد" مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مستقبل الأسطورة مع النصر السعودي.

وكانت الشكوك تحيط بموقف كريستيانو رونالدو من المشاركة مع النصر السعودي أمام اتحاد جدة مساء اليوم في روشن.



وأكدت صحيفة "آس" نقلا عن قناة "الرياضية " أن كريستيانو رونالدو سيواصل إضرابه ولن يكون متاحا للمشاركة مع النصر ضد الاتحاد اليوم الجمعة.



وكشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن كريستيانو رونالدو يمتلك الفرصة للرحيل حيث يوجد بند سري في عقده يسمح له بذلك في نهاية الموسم الحالي مقابل 50 مليون ويتناسب هذا المبلغ مع تأثير الأسطورة البرتغالية على الدوري السعودي. (روسيا اليوم)