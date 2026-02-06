تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بند سري في عقد رونالدو يسمح له بالرحيل عن النصر

Lebanon 24
06-02-2026 | 10:52
A-
A+
بند سري في عقد رونالدو يسمح له بالرحيل عن النصر
بند سري في عقد رونالدو يسمح له بالرحيل عن النصر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فجرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي.
 
وكانت الشكوك تحيط بموقف كريستيانو رونالدو من المشاركة مع النصر السعودي أمام اتحاد جدة مساء اليوم في دوري روشن.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية نقلا عن قناة "الرياضية السعودية" أن كريستيانو رونالدو سيواصل إضرابه ولن يكون متاحا للمشاركة مع النصر ضد الاتحاد اليوم الجمعة.

وكشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن كريستيانو رونالدو يمتلك الفرصة للرحيل حيث يوجد بند سري في عقده يسمح له بذلك في نهاية الموسم الحالي مقابل 50 مليون يورو ويتناسب هذا المبلغ مع تأثير الأسطورة البرتغالية على الدوري السعودي. (روسيا اليوم) 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غضب رونالدو يربك حسابات النصر ويضغط على الإدارة للاستجابة سريعاً
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
برقمٍ قياسيّ جديد... رونالدو يدخل التاريخ مع النصر
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما فعله رونالدو عقب خسارة النصر أمام الأهلي
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أزمته مع النصر.. هل يجمع إنتر ميامي بين رونالدو وميسي؟
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستيانو رونالدو

روسيا اليوم

البرتغالية

الإسبانية

السعودية

السعود

الرياض

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:55 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:18 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:33 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-06
Lebanon24
15:55 | 2026-02-06
Lebanon24
12:33 | 2026-02-06
Lebanon24
09:18 | 2026-02-06
Lebanon24
07:33 | 2026-02-06
Lebanon24
03:39 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24