Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

ما السبب وراء الغياب المفاجئ ليوسف المساكني عن مباراة الترجي ضد الملعب المالي؟

Lebanon 24
06-02-2026 | 12:33
ما السبب وراء الغياب المفاجئ ليوسف المساكني عن مباراة الترجي ضد الملعب المالي؟
ما السبب وراء الغياب المفاجئ ليوسف المساكني عن مباراة الترجي ضد الملعب المالي؟ photos 0
سجّلت قائمة الترجي التونسي لمواجهة نادي الملعب المالي، المقررة الأحد المقبل ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، غيابًا لافتًا لقائد الفريق ونجمِه يوسف المساكني، ما فتح باب التساؤلات في أوساط جماهير الأحمر والأصفر.


وكان المساكني (35 عامًا) قد شارك كبديل في لقاء الترجي أمام سيمبا التنزاني، الذي انتهى بالتعادل (2-2) لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، قبل أن يتخلّف لاحقًا عن رحلة الفريق إلى مالي.


وغادر وفد الترجي، المتوّج بلقب دوري أبطال إفريقيا أربع مرات، ظهر اليوم الجمعة نحو العاصمة المالية باماكو عبر رحلة مباشرة، استعدادًا لملاقاة متصدر المجموعة الرابعة الملعب المالي، مساء الأحد المقبل عند الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.


وشهدت القائمة غياب يوسف المساكني في توقيت أثار تكهنات حول مستقبله مع الفريق، خاصة في ظل محدودية مشاركاته منذ عودته رسميًا إلى ناديه الأم في تشرين الثاني الماضي، بصفقة انتقال حر عقب انتهاء تجربته مع النادي العربي القطري.


غير أن مصادر خاصة داخل الترجي كشفت أن المساكني اضطر للاعتذار عن مرافقة زملائه بسبب ظرف عائلي طارئ، يتمثل في تعرض والده، المنذر المساكني، لوعكة صحية خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى وإقامته في العناية المركزة.


وأكدت مصادر مقرّبة من اللاعب أن والده، الدولي التونسي السابق وأحد نجوم الترجي في فترات سابقة، تعرّض لأزمة صحية مفاجئة مساء الخميس، ما دفع يوسف المساكني إلى البقاء إلى جانبه وعدم السفر مع بعثة الفريق إلى مالي.


وبحسب تقارير قريبة من الترجي، يُنتظر أن يعود المساكني إلى تدريبات الفريق انطلاقًا من يوم الاثنين المقبل، عقب عودة البعثة من مواجهة الملعب المالي.


ومنذ عودته إلى الترجي، شارك يوسف المساكني في أربع مباريات حتى الآن، من بينها دخوله كبديل في الشوط الثاني من مواجهة سيمبا التنزاني الأخيرة.


وفي المقابل، يستعيد الترجي في مباراته المرتقبة أمام الملعب المالي خدمات الثنائي الدفاعي ياسين مرياح ومحمد بن علي، بينما يتواصل غياب لاعب الوسط عبد الرحمن كوناتي.

ويحتل الترجي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين خلف المتصدر الملعب المالي. (آرم نيوز) 
