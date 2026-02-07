تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

بعد فوز مانشستر يونايتد على توتنهام.. إليكم ترتيب الدوري الإنكليزي

Lebanon 24
07-02-2026 | 10:45
بعد فوز مانشستر يونايتد على توتنهام.. إليكم ترتيب الدوري الإنكليزي
تقدَّم فريق مانشستر يونايتد في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي، بعد فوزه بنتيجة 0/2 على توتنهام هوتسبير، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت.
 
وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي.

بينما تجمّد رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز الـ14.

وفي ما يلي جدول ترتيب الدوري الإنكليزي:
 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
مواضيع ذات صلة
مانشستر يونايتد يهزم توتنهام.. ويواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الإنكليزي
مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنكليزي
تعادل جديد يربك "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي
أرقام قياسية بارزة مهددة بالسقوط في الدوري الانكليزي
