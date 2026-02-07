برشلونا يحكم قبضته على الصدارة.. وليلة قاسية على ريال مايوركا في "الليغا"

عزز نادي موقعه في صدارة الدوري الإسباني عقب فوزه المستحق على ضيفه مايوركا بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ23 من المسابقة.



افتتح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للبلوغرانا في الدقيقة 29، قبل أن يضيف الشاب لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 61، واختتم مارك بيرنال الثلاثية في الدقيقة 83. بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة، موسعاً الفارق إلى 4 نقاط مع غريمه التقليدي صاحب المركز الثاني، والذي تنتظره مواجهة مرتقبة أمام فالنسيا .



من جانبه، أقر ألفارو أربيلوا، المدير الفني الجديد لريال ، بأن فريقه "ما يزال بعيداً" عن بلوغ أفضل مستوياته. وأكد أربيلوا، الذي تولى المهمة خلفاً لتشابي ألونسو قبل نحو شهر، أن التركيز منصب حالياً على العمل الجاد والتطوير، مشيراً إلى أن العودة للمنافسة تتطلب الالتزام بالتفاصيل واللعب بعقلية موحدة.





