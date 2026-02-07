تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

برشلونا يحكم قبضته على الصدارة.. وليلة قاسية على ريال مايوركا في "الليغا"

Lebanon 24
07-02-2026 | 13:10
برشلونة يحكم قبضته على الصدارة.. وليلة قاسية على ريال مايوركا في الليغا
برشلونا يحكم قبضته على الصدارة.. وليلة قاسية على ريال مايوركا في الليغا photos 0
عزز نادي برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه المستحق على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ23 من المسابقة.

افتتح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للبلوغرانا في الدقيقة 29، قبل أن يضيف الشاب لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 61، واختتم مارك بيرنال الثلاثية في الدقيقة 83. بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة، موسعاً الفارق إلى 4 نقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي تنتظره مواجهة مرتقبة أمام فالنسيا يوم الأحد.

من جانبه، أقر ألفارو أربيلوا، المدير الفني الجديد لريال مدريد، بأن فريقه "ما يزال بعيداً" عن بلوغ أفضل مستوياته. وأكد أربيلوا، الذي تولى المهمة خلفاً لتشابي ألونسو قبل نحو شهر، أن التركيز منصب حالياً على العمل الجاد والتطوير، مشيراً إلى أن العودة للمنافسة تتطلب الالتزام بالتفاصيل واللعب بعقلية موحدة.

