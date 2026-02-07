برشلونة يرفع الراية البيضاء ويترك ريال مدريد في السوبر ليغ

أعلن نادي برشلونة الإسباني، السبت، انسحابه رسمياً من مشروع " السوبر " (Super League)، في خطوة تُمثل ضربة قاصمة للبطولة التي طالما هددت بإحداث زلزال في هيكلية كرة القدم القارية قبل أن تتهاوى أمام الرفض الشعبي والمؤسسي.



وأكد النادي الكتالوني في بيان رسمي أنه أبلغ شركة "دوري السوبر الأوروبي" والأندية المعنية بقرار انسحابه النهائي، ليتخلى بذلك عن فكرة ظل متمسكاً بها لفترة أطول من معظم كبار القارة. وبهذا القرار، يبقى النادي الوحيد المؤسس الذي لا يزال يدافع عن المشروع، بعد انسحاب يوفنتوس في 2023، وانسحاب أندية الدوري الإنجليزي الستة بعد أيام من الإعلان الأول في نيسان 2021.



وكان المشروع قد طُرح في نيسان 2021 لإنشاء بطولة شبه مغلقة تضمن عوائد مالية ضخمة للأندية الثرية، لكنه قوبل بموجة احتجاجات جماهيرية ومعارضة سياسية شرسة. ورغم محاولات المنظمين إحياء الفكرة في كانون الأول 2024 تحت مسمى "الدوري الموحد" ليضم 96 نادياً، إلا أن المقترح لم يلقَ القبول المطلوب، خاصة مع استمرار معارضة الروابط الكبرى مثل "الليغا" و"البريميرليغ".



ويبدو أن إدارة خوان لابورتا، التي ألمحت في كانون الثاني الماضي إلى إمكانية المضي قدماً، قد أعادت تقييم موقفها في ظل التعديلات التي أدخلها (يويفا) على نظام . وبينما يغلق انسحاب برشلونة فصلاً طويلاً من الصراع، يواصل وحده مساعيه القانونية ضد "يويفا"، مطالباً بتعويضات مالية بتهمة عرقلة المشروع الأصلي.





