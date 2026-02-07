"اسألوهم هم".. ردٌّ من كريم بنزيما يثير الجدل حول كواليس رحيله

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
"اسألوهم هم".. ردٌّ من كريم بنزيما يثير الجدل حول كواليس رحيله
Lebanon 24
07-02-2026
|
15:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يحتج النجم الفرنسي كريم بنزيما لأكثر من مباراة واحدة بقميص "الزعيم" ليرد على جميع المشككين، حيث قاد فريقه الجديد، الهلال، لاكتساح نادي الأخدود بسداسية نظيفة، مسجلاً "هاتريك" في أول ظهور رسمي له ضمن منافسات الدوري السعودي خلال شهر شباط.
وعقب انتهاء المباراة، واجه بنزيما سيلاً من التساؤلات في المؤتمر الصحفي حول ملابسات رحيله عن نادي الاتحاد وما أُشيع عن مغادرته دون توديع زملائه أو توضيح الأسباب.
وبنبرة واثقة وحادة، ردَّ "الحكومة" على سؤال أحد الصحفيين قائلاً: "هل تعلمون؟ اسألوهم هم!"، في إشارة فُسرت بأنها تلميح لوجود تفاصيل أخرى لدى إدارة أو لاعبي "العميد" لم تخرج للعلن بعد، مفضلاً التركيز على بدايته القوية مع الهلال.
وبعيداً عن الجدل الإداري، أظهر بنزيما انسجاماً كبيراً مع منظومة المدرب جورجي جيسوس، مؤكداً أن قيمته الفنية لم تتأثر بالأزمات التي سبقت رحيله في كانون الثاني الماضي.
ويرى مراقبون أن تصريحات بنزيما المقتضبة تهدف إلى إغلاق صفحة الماضي وفتح فصل جديد من التحدي في مسيرته الرياضية داخل
المملكة
، واضعاً
الكرة
في ملعب منتقدي سلوكه خلال فترة انتقاله.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
Lebanon 24
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
08/02/2026 12:33:12
08/02/2026 12:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"شريط لاصق" على هاتف نتنياهو يثير جدلاً واسعاً حول الأمن الرقمي (صورة)
Lebanon 24
"شريط لاصق" على هاتف نتنياهو يثير جدلاً واسعاً حول الأمن الرقمي (صورة)
08/02/2026 12:33:12
08/02/2026 12:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رد فعل فلورنتينو بيريز على خروج فينيسيوس يثير الجدل
Lebanon 24
رد فعل فلورنتينو بيريز على خروج فينيسيوس يثير الجدل
08/02/2026 12:33:12
08/02/2026 12:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دعاء على "إكس".. فنان يثير الجدل
Lebanon 24
دعاء على "إكس".. فنان يثير الجدل
08/02/2026 12:33:12
08/02/2026 12:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
المملكة
السعود
الرياض
التركي
رياضي
الترك
سعودي
الكرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
"السوبر ليغ" يتهاوى.. برشلونة ينسحب وريال مدريد يتمسّك بالعناد الأخير
Lebanon 24
"السوبر ليغ" يتهاوى.. برشلونة ينسحب وريال مدريد يتمسّك بالعناد الأخير
05:30 | 2026-02-08
08/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل تحكيمي رغم الثلاثية.. خبير يهاجم حكم لقاء برشلونة ومايوركا
Lebanon 24
جدل تحكيمي رغم الثلاثية.. خبير يهاجم حكم لقاء برشلونة ومايوركا
04:48 | 2026-02-08
08/02/2026 04:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة "خطيرة" لصفقة ليفربول الجديدة
Lebanon 24
إصابة "خطيرة" لصفقة ليفربول الجديدة
04:10 | 2026-02-08
08/02/2026 04:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شوبير ينقذ الأهلي
Lebanon 24
شوبير ينقذ الأهلي
03:07 | 2026-02-08
08/02/2026 03:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. سنجاب يوقف المباراة
Lebanon 24
بالفيديو.. سنجاب يوقف المباراة
01:01 | 2026-02-08
08/02/2026 01:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
10:30 | 2026-02-07
07/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
14:07 | 2026-02-07
07/02/2026 02:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:30 | 2026-02-08
"السوبر ليغ" يتهاوى.. برشلونة ينسحب وريال مدريد يتمسّك بالعناد الأخير
04:48 | 2026-02-08
جدل تحكيمي رغم الثلاثية.. خبير يهاجم حكم لقاء برشلونة ومايوركا
04:10 | 2026-02-08
إصابة "خطيرة" لصفقة ليفربول الجديدة
03:07 | 2026-02-08
شوبير ينقذ الأهلي
01:01 | 2026-02-08
بالفيديو.. سنجاب يوقف المباراة
00:46 | 2026-02-08
بشرط واحد.. مرموش قادر على لعب دور مؤثر أمام ليفربول اليوم
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
08/02/2026 12:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
08/02/2026 12:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
08/02/2026 12:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24