"اسألوهم هم".. ردٌّ من كريم بنزيما يثير الجدل حول كواليس رحيله

لم يحتج النجم الفرنسي كريم بنزيما لأكثر من مباراة واحدة بقميص "الزعيم" ليرد على جميع المشككين، حيث قاد فريقه الجديد، الهلال، لاكتساح نادي الأخدود بسداسية نظيفة، مسجلاً "هاتريك" في أول ظهور رسمي له ضمن منافسات الدوري السعودي خلال شهر شباط.



وعقب انتهاء المباراة، واجه بنزيما سيلاً من التساؤلات في المؤتمر الصحفي حول ملابسات رحيله عن نادي الاتحاد وما أُشيع عن مغادرته دون توديع زملائه أو توضيح الأسباب.

وبنبرة واثقة وحادة، ردَّ "الحكومة" على سؤال أحد الصحفيين قائلاً: "هل تعلمون؟ اسألوهم هم!"، في إشارة فُسرت بأنها تلميح لوجود تفاصيل أخرى لدى إدارة أو لاعبي "العميد" لم تخرج للعلن بعد، مفضلاً التركيز على بدايته القوية مع الهلال.



وبعيداً عن الجدل الإداري، أظهر بنزيما انسجاماً كبيراً مع منظومة المدرب جورجي جيسوس، مؤكداً أن قيمته الفنية لم تتأثر بالأزمات التي سبقت رحيله في كانون الثاني الماضي.

ويرى مراقبون أن تصريحات بنزيما المقتضبة تهدف إلى إغلاق صفحة الماضي وفتح فصل جديد من التحدي في مسيرته الرياضية داخل ، واضعاً في ملعب منتقدي سلوكه خلال فترة انتقاله.



