هدف هويلوند يقلب الطاولة ويشعل صراع الدوري الإيطالي

انتزع فوزاً درامياً وصعباً من أنياب مضيفه نادي ، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من ، بفضل تألق لافت لمهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند.



شهدت المباراة صراعاً تكتيكياً كبيراً فوق أرضية ملعب " فيراريس"، حيث صمد دفاع جنوى طويلاً أمام محاولات أبناء الجنوب المتكررة. وبينما كانت المواجهة تقترب من نهايتها بالتعادل السلبي، تقمص هويلوند دور المنقذ في اللحظات الأخيرة، محرزاً هدف الفوز "القاتل" الذي أربك حسابات أصحاب الأرض ومنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة جداً في سباق المنافسة.



بهذا الانتصار، يواصل نتائجه الإيجابية في شهر شباط الحالي، معززاً مكانه في المربع الذهبي لـ"الكالتشيو"، ومثبتاً قدرة الفريق على حسم النقاط في الأوقات الصعبة. وفي المقابل، تجمد رصيد جنوى الذي قدم أداءً دفاعياً صلباً، لكنه فشل في الصمود أمام اللمسة الأخيرة للنجم الدنماركي الشاب الذي بات ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق.





Advertisement