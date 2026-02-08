الغيابات تضغط على الاتحاد قبل مواجهة الغرافة الآسيوية

يسعى الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين لتجاوز الصعوبات التي يواجهها محلياً ورحيل لاعبين أساسيين عن صفوفه من أجل إثبات جدارته في أبطال آسيا للنخبة عندما يواجه الغرافة القطري بقيادة المدرب سيرجيو كونسيساو يوم الثلاثاء.

وحسب صحيفة ، لم يقدم الفريق أداء مقنعاً منذ فوزه بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، إذ يحتل المركز السابع في ترتيب البطولة المحلية ويحاول حالياً إعادة تنظيم صفوفه بعد رحيل كريم بنزيمة ونغولو كانتي.

رحل البارز الذي انضم للفريق في 2023 في إطار حملة إنفاق ضخمة من الأندية على المواهب الأجنبية، خلال فترة الانتقالات ‌الشتوية، ما زاد ‌من الضغط على فريق لم يقدم ‌الأداء المأمول ⁠منه محلياً ‌وقارياً.

يحتل الاتحاد المركز السادس في ترتيب فرق غرب القارة في دوري أبطال آسيا للنخبة بينما تتبقى جولتان، ويخوض حامل اللقب مرتين معركة شرسة لحجز أحد المقاعد الثمانية المتاحة في الأدوار الإقصائية.

سيشعر الجميع في الاتحاد بتأثير رحيل بنزيمة، مهاجم السابق، بصفة خاصة بعد انضمامه لمنافسه الهلال، وهو أحد الأندية الأربعة التي حجزت بالفعل مكانها في دور 16 من ⁠البطولة القارية.

ينضم الهلال إلى مواطنه الأهلي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى ‌تراكتور والوحدة الإماراتي في الدور التالي لتتبقى أربعة مقاعد شاغرة.

ويتنافس شباب ‍الأهلي الإماراتي على أحد المراكز الثمانية الأولى، إذ يستضيف الهلال غداً الاثنين، بينما يلتقي الدحيل والشارقة، صاحبا المركزين السابع والثامن على الترتيب، في الدوحة.

ويتصدر فيسيل كوبي ترتيب فرق الشرق في البطولة، وبإمكانه تأكيد تأهله إلى المرحلة التالية يوم الثلاثاء بالتعادل مع سيول الذي يخوض أول مباراة رسمية له منذ رحيل جيسي لينغارد.

وكان صانع الألعاب السابق لمانشستر يونايتد وإنجلترا قد ساهم في وصول الفريق الكوري الجنوبي إلى ⁠المركز الخامس قبل رحيله بعد رفضه عرضاً لتجديد عقده في كانون الأول.

وينضم إلى كوبي في المراكز المتقدمة من الترتيب كل من ماتشيدا زيلفيا وسانفريس هيروشيما اليابانيين، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بينما يحتل ملبورن سيتي المركز الرابع.

ويحل ماتشيدا ضيفاً على شنغهاي شينهوا، بينما يستضيف هيروشيما فريق جوهور دار التعظيم الماليزي، ويلتقي بطل تايلاند بوريرام يونايتد مع تشنغدو رونغتشنغ.

ويحل ملبورن سيتي ضيفاً على أولسان في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء بينما يستضيف جانجوون فريق شنغهاي بورت بطل الدوري الصيني الممتاز.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل من شرق وغرب آسيا إلى دور ‌الستة عشر المقررة إقامته في آذار، على أن تقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي في جدة في نيسان.