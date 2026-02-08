تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

الغيابات تضغط على الاتحاد قبل مواجهة الغرافة الآسيوية

Lebanon 24
08-02-2026 | 09:00
A-
A+
الغيابات تضغط على الاتحاد قبل مواجهة الغرافة الآسيوية
الغيابات تضغط على الاتحاد قبل مواجهة الغرافة الآسيوية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يسعى الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين لتجاوز الصعوبات التي يواجهها محلياً ورحيل لاعبين أساسيين عن صفوفه من أجل إثبات جدارته في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يواجه الغرافة القطري بقيادة المدرب سيرجيو كونسيساو يوم الثلاثاء.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط، لم يقدم الفريق أداء مقنعاً منذ فوزه بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، إذ يحتل المركز السابع في ترتيب البطولة المحلية ويحاول حالياً إعادة تنظيم صفوفه بعد رحيل كريم بنزيمة ونغولو كانتي.

رحل الثنائي البارز الذي انضم للفريق في 2023 في إطار حملة إنفاق ضخمة من الأندية السعودية على المواهب الأجنبية، خلال فترة الانتقالات ‌الشتوية، ما زاد ‌من الضغط على فريق لم يقدم ‌الأداء المأمول ⁠منه محلياً ‌وقارياً.

يحتل الاتحاد المركز السادس في ترتيب فرق غرب القارة في دوري أبطال آسيا للنخبة بينما تتبقى جولتان، ويخوض حامل اللقب مرتين معركة شرسة لحجز أحد المقاعد الثمانية المتاحة في الأدوار الإقصائية.

سيشعر الجميع في الاتحاد بتأثير رحيل بنزيمة، مهاجم ريال مدريد السابق، بصفة خاصة بعد انضمامه لمنافسه الهلال، وهو أحد الأندية الأربعة التي حجزت بالفعل مكانها في دور 16 من ⁠البطولة القارية.

ينضم الهلال إلى مواطنه الأهلي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى ‌تراكتور الإيراني والوحدة الإماراتي في الدور التالي لتتبقى أربعة مقاعد شاغرة.

ويتنافس شباب ‍الأهلي الإماراتي على أحد المراكز الثمانية الأولى، إذ يستضيف الهلال غداً الاثنين، بينما يلتقي الدحيل والشارقة، صاحبا المركزين السابع والثامن على الترتيب، في الدوحة.

ويتصدر فيسيل كوبي ترتيب فرق الشرق في البطولة، وبإمكانه تأكيد تأهله إلى المرحلة التالية يوم الثلاثاء بالتعادل مع سيول الذي يخوض أول مباراة رسمية له منذ رحيل جيسي لينغارد.

وكان صانع الألعاب السابق لمانشستر يونايتد وإنجلترا قد ساهم في وصول الفريق الكوري الجنوبي إلى ⁠المركز الخامس قبل رحيله بعد رفضه عرضاً لتجديد عقده في كانون الأول.

وينضم إلى كوبي في المراكز المتقدمة من الترتيب كل من ماتشيدا زيلفيا وسانفريس هيروشيما اليابانيين، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بينما يحتل ملبورن سيتي المركز الرابع.

ويحل ماتشيدا ضيفاً على شنغهاي شينهوا، بينما يستضيف هيروشيما فريق جوهور دار التعظيم الماليزي، ويلتقي بطل تايلاند بوريرام يونايتد مع تشنغدو رونغتشنغ.

ويحل ملبورن سيتي ضيفاً على أولسان في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء بينما يستضيف جانجوون فريق شنغهاي بورت بطل الدوري الصيني الممتاز.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل من شرق وغرب آسيا إلى دور ‌الستة عشر المقررة إقامته في آذار، على أن تقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي في جدة في نيسان.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أزمة متصاعدة.. بنزيما يرفض خوض مواجهة الاتحاد والفتح!
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
شلل مجالس العمل التحكيمية… والاتحاد يضغط للتحرّك
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إنزاغي يعلن خططه قبل مواجهة الهلال والخلود
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل مواجهة الزوراء.. ضربة موجعة للنصر السعودي
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

ريال مدريد

الإيراني

الإمارات

السعودية

الثنائي

سعودي

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-08
Lebanon24
15:01 | 2026-02-08
Lebanon24
10:30 | 2026-02-08
Lebanon24
08:00 | 2026-02-08
Lebanon24
06:30 | 2026-02-08
Lebanon24
05:30 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24