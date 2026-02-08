كأس ديفيس: فوز تايوان على لبنان 3-1

فازت تايوان على 3-1 في اطار اللقاء الحاسم ضمن مسابقة كأس في "قاعة تايبه تنس سنتر" بتايوان.

وبهذا الفوز،تأهلت تايوان الى مصاف الأولى.

وبعد التعادل 1-1 في اليوم الأول السبت، نجح المنتخب المضيف في الفوز في مباراتي الأحد.

ففي المباراة الأولى وفي فئة الزوجي،فاز تسونغ هاو وشينغ بنغ هسي(تايوان) على بنجامن حسن وحسن ابراهيم(لبنان) 7-6، 6-3 لتقدّم تايوان 2-1.

وفي المباراة الثانية ليوم الاحد فاز لي وو(تايوان) على بنجامن حسن(لبنان)6-3، 6-4 لتنتهي المواجهة بفوز تايوان على لبنان 3-1.