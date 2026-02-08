ميلوني تهاجم مثيري الشغب في ميلانو وتصفهم بـ«أعداء إيطاليا»

وجّهت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني انتقادات حادة للمتظاهرين الذين شاركوا في أعمال شغب بمدينة ميلانو، تزامناً مع انطلاق الشتوية، واصفة المتورطين في تلك الأحداث بأنهم «أعداء والإيطاليين».

وقالت ميلوني، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، إن المحتجين تعمدوا تصدير صور الشغب «لتُعرض على شاشات التلفزيون في أنحاء العالم»، مشيرة إلى التغطية التي خصصتها قناة « نيوز» الأميركية لتلك الأحداث.

وكانت مسيرة احتجاجية شارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف شخص قد انطلقت مساء السبت باتجاه القرية الأولمبية في ميلانو، حيث قام محتجون برشق بالقنابل الدخانية وزجاجات المولوتوف.

وردّت الشرطة باستخدام الهراوات وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وأسفرت المواجهات عن توقيف ستة أشخاص.

كما تطرقت رئيسة الوزراء إلى حادثة أخرى شهدتها شبكة في شمال البلاد، حيث تم رصد أضرار في ثلاثة مواقع مختلفة يوم السبت، ما تسبب في اضطرابات كبيرة بحركة القطارات. ولم يستبعد المحققون فرضية التخريب المتعمد، في واقعة أعادت إلى الأذهان أحداثاً مشابهة تزامنت مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في .

وفي منشور لها عبر منصة «إنستغرام»، أشادت ميلوني بالجهود الوطنية المبذولة لإنجاح الأولمبياد الشتوي، مؤكدة أن «آلاف الإيطاليين يعملون في هذه الساعات لضمان سير كل شيء على ما يرام»، مشيرة إلى أن كثيرين منهم يشاركون بصفة تطوعية «بدافع رغبتهم في أن تترك بلادهم انطباعاً إيجابياً وتحظى بالإعجاب والاحترام».

واختتمت ميلوني تصريحاتها بمقارنة هؤلاء المتطوعين بالمحتجين الذين وصفتهم بـ«الأعداء» بسبب تظاهرهم ضد استضافة الألعاب الأولمبية.