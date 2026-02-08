تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بايرن ميونيخ يبتعد بست نقاط في الصدارة

Lebanon 24
08-02-2026 | 15:01
A-
A+
بايرن ميونيخ يبتعد بست نقاط في الصدارة
بايرن ميونيخ يبتعد بست نقاط في الصدارة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سجل لويس دياز ثلاثية وأضاف هاري كين هدفين، ليقودا بايرن ميونيخ لفوز ساحق 5-1 على عشرة لاعبين من ضيفه هوفنهايم اليوم الأحد، ليضمن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم استعادة تقدمه بفارق ست نقاط في الصدارة.

وجاء هدفا كين من ركلتي جزاء في الشوط الأول، بينما سجل دياز الأهداف الثلاثة التالية، ليرتفع رصيد بايرن إلى 54 نقطة من 21 مباراة، متقدما بفارق مريح عن بروسيا دورتموند ثاني الترتيب، والذي فاز على مضيفه فولفسبورج أمس السبت.

وتلقى كيفن أكبوجوما مدافع هوفنهايم بطاقة حمراء في الدقيقة 17 بسبب خطأ سمح لكين بافتتاح التسجيل من ركلة جزاء، لكن الفريق الزائر أدرك التعادل عن طريق أندريه كراماريتش، قبل أن يهيمن بايرن على المباراة ويفرض سيطرته على الفريق الزائر المبتلى بالإصابات.

وظل هوفنهايم في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بعدما توقفت مسيرة انتصاراته المتتالية في الدوري عند خمس مباريات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايرن ميونيخ يتعادل بصعوبة مع ماينتس ويوسع الفارق إلى 9 نقاط
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتر يبتعد في الصدارة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بايرن ميونيخ يحقق فوزاً تاريخياً 8-1 على فولفسبورغ
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابته...موسيالا يعود إلى تدريبات بايرن ميونيخ
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري الدرجة الأولى

بروسيا دورتموند

بايرن ميونيخ

لكرة القدم

يوم الأحد

كرة القدم

هاري كين

دورتموند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
00:14 | 2026-02-09
Lebanon24
23:00 | 2026-02-08
Lebanon24
16:00 | 2026-02-08
Lebanon24
12:30 | 2026-02-08
Lebanon24
10:30 | 2026-02-08
Lebanon24
09:00 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24