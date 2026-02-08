تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بايرن ميونيخ يبتعد بست نقاط في الصدارة
Lebanon 24
08-02-2026
|
15:01
سجل لويس دياز ثلاثية وأضاف
هاري كين
هدفين، ليقودا
بايرن ميونيخ
لفوز ساحق 5-1 على عشرة لاعبين من ضيفه هوفنهايم اليوم الأحد، ليضمن حامل لقب
دوري الدرجة الأولى
الألماني
لكرة القدم
استعادة تقدمه بفارق ست نقاط في الصدارة.
وجاء هدفا كين من ركلتي جزاء في الشوط الأول، بينما سجل دياز الأهداف الثلاثة التالية، ليرتفع رصيد
بايرن
إلى 54 نقطة من 21 مباراة، متقدما بفارق مريح عن
بروسيا دورتموند
ثاني الترتيب، والذي فاز على مضيفه فولفسبورج أمس السبت.
وتلقى كيفن أكبوجوما مدافع هوفنهايم بطاقة حمراء في الدقيقة 17 بسبب خطأ سمح لكين بافتتاح التسجيل من ركلة جزاء، لكن الفريق الزائر أدرك التعادل عن طريق أندريه كراماريتش، قبل أن يهيمن بايرن على المباراة ويفرض سيطرته على الفريق الزائر المبتلى بالإصابات.
وظل هوفنهايم في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بعدما توقفت مسيرة انتصاراته المتتالية في الدوري عند خمس مباريات.
دوري الدرجة الأولى
بروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
لكرة القدم
يوم الأحد
كرة القدم
هاري كين
دورتموند
