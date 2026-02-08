بايرن ميونيخ يبتعد بست نقاط في الصدارة

سجل لويس دياز ثلاثية وأضاف هدفين، ليقودا لفوز ساحق 5-1 على عشرة لاعبين من ضيفه هوفنهايم اليوم الأحد، ليضمن حامل لقب الألماني استعادة تقدمه بفارق ست نقاط في الصدارة.



وجاء هدفا كين من ركلتي جزاء في الشوط الأول، بينما سجل دياز الأهداف الثلاثة التالية، ليرتفع رصيد إلى 54 نقطة من 21 مباراة، متقدما بفارق مريح عن ثاني الترتيب، والذي فاز على مضيفه فولفسبورج أمس السبت.



وتلقى كيفن أكبوجوما مدافع هوفنهايم بطاقة حمراء في الدقيقة 17 بسبب خطأ سمح لكين بافتتاح التسجيل من ركلة جزاء، لكن الفريق الزائر أدرك التعادل عن طريق أندريه كراماريتش، قبل أن يهيمن بايرن على المباراة ويفرض سيطرته على الفريق الزائر المبتلى بالإصابات.



وظل هوفنهايم في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بعدما توقفت مسيرة انتصاراته المتتالية في الدوري عند خمس مباريات.

Advertisement