هاردن يحقق بداية موفقة مع كافاليرز في فوزه على كينغز

08-02-2026 | 16:00
هاردن يحقق بداية موفقة مع كافاليرز في فوزه على كينغز
هاردن يحقق بداية موفقة مع كافاليرز في فوزه على كينغز photos 0
حقق جيمس هاردن الفوز في أول مباراة يخوضها مع كليفلاند كافاليرز إذ سجل مع دونوفان ميتشل النقاط الستة عشرة الأخيرة لفريقهما ليتغلب 132-126 على ضيفه سكرامنتو كينغز الذي تلقى الهزيمة الثانية عشرة على التوالي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

عانى هاردن، الذي انتقل من لوس انجليس كليبرز يوم الثلاثاء الماضي، من بداية هجومية بطيئة لكنه تألق في اللحظات الحاسمة ليقود فريقه إلى التقدم 18-5. وأنهى هاردن المباراة بإحراز 23 نقطة بينما سجل ميتشل أعلى رصيد في المباراة بواقع 35 نقطة وأحرز الثنائي جميع الرميات الحرة الثماني التي أتيحت لهما في آخر دقيقة و46 ثانية.

نجح الثنائي في تسجيل جميع الرميات الإحدى عشرة التي حصلا عليها في المباراة إجمالا بينما أحرز كليفلاند 29 من 32 رمية حرة. وقدم جاريت ألين أداء مميزا إذ سجل سبعا من أصل ثماني رميات حرة بالإضافة إلى نسبة تسديد مذهلة بلغت 11 من أصل 12 رمية ثنائية. وأحرز ألين 29 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة محققا ثنائيته المزدوجة الثالثة في ثلاث مباريات على التوالي.

كاد سكرامنتو أن يحقق الفوز بفضل تألقه في الرميات الثلاثية إذ سجل 16 من أصل 37 محاولة من خارج القوس مقابل 11 من أصل 35 أحرزها كليفلاند كافاليرز. وسجل اللاعب الصاعد نيك كليفورد خمسا من أصل تسع محاولات من خارج القوس محققا أعلى رصيد في مسيرته برصيد 30 نقطة. كما سجل راسل وستبروك 21 نقطة وأضاف ديفن كارتر 18 نقطة بينما ساهم ديلان كاردويل بإحراز 12 نقطة والاستحواذ على 11 كرة مرتدة.

وسجل موسى دياباتي ست نقاط متتالية في الربع الأخير، بينها رميتان ساحقتان، ليقود تشارلوت هورنتس للفوز 126-119 على أتلانتا هوكس وتحقيق فوزه التاسع على التوالي.

مع تأخر هورنتس بنتيجة 110-109 قبل 6:31 دقيقة من نهاية المباراة، سجل دياباتي رميتين حرتين ورميتين ساحقتين متتاليتين ليمنح الفريق الضيف التقدم بخمس نقاط.

وبهذا الفوز، عادل تشارلوت أطول سلسلة انتصارات له منذ موسم 1998-1999. وتصدر مايلز بريدجز قائمة مسجلي هورنتس برصيد 26 نقطة يليه كون نوبل بواقع 23 نقطة، منها ست رميات ثلاثية، بالإضافة إلى الاستحواذ على ثماني كرات مرتدة. وأضاف لاميلو بول 19 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.

أما جالين جونسون فقد أنهى المباراة برصيد 31 نقطة والاستحواذ على تسع كرات مرتدة وتقديم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه في هوكس. وسجل أونيكا أوكونغو، الذي عاد بعد الغياب عن أربع مباريات بسبب كسر في الوجه، 16 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة.
مواضيع ذات صلة
بايرن ميونيخ يحقق فوزاً تاريخياً 8-1 على فولفسبورغ
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياضي بيروت يحقق فوزًا كبيرًا على الوحدة السوري
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المبرة يحقق فوزاً دارماتيكياً على الحكمة 2-1 ضمن المرحلة التاسعة من بطولة لبنان لكرة القدم
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وفد الإدارة الذاتية للتفاوض مع دمشق فوزة يوسف للأميركيين: بإمكانكم إيقاف هذه الحرب قبل أن يضيع كل ما حققناه معاً
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الثنائي

جونسون

أمريكي

القوس

جمالا

شارل

الرب

رميا

