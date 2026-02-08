تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

صفقة ليفربول الجديدة جاكيه يتعرض لإصابة "خطيرة"

Lebanon 24
08-02-2026 | 23:00
A-
A+
صفقة ليفربول الجديدة جاكيه يتعرض لإصابة خطيرة
صفقة ليفربول الجديدة جاكيه يتعرض لإصابة خطيرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعرض جيريمي جاكيه، صفقة ليفربول الجديدة، لإصابة “خطيرة” في الكتف خلال مباراة فريقه رين أمام لانس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس السبت مما أثار الشكوك حول جاهزية المدافع قبل انتقاله إلى أنفيلد في الصيف.

وانتهت المباراة بخسارة رين 3-1. وسقط جاكيه سقوطا خطيرا في الشوط الثاني من المباراة وبدا عليه الألم الشديد أثناء مغادرته الملعب.

وقال حبيب بييه مدرب رين للصحفيين بعد المباراة “أصيب جيريمي في كتفه، أما عبد الحميد (آيت بودلال وهو لاعب رين آخر أصيب في نفس المباراة) فكانت إصابته عضلية”.

وأضاف “سنرى ما سيحدث، لكن إصابتيهما خطيرتين فعلا”.

ووافق ليفربول يوم الاثنين على ضم جاكيه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار) لكن المدافع البالغ من العمر 20 عاما سيبقى مع رين حتى نهاية الموسم.

يستضيف ليفربول، الذي يحتل المركز السادس مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي اليوم الأحد في غياب أربعة مدافعين هم جيوفاني ليوني وجو جوميز وجيريمي فريمبونج وكونور برادلي بسبب الإصابات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إصابة "خطيرة" لصفقة ليفربول الجديدة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ليفربول يفشل في خططه الانتقالية ويتعرض للمنافسة على صفقاته
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّضوا لإصابات خطيرة.. مقتل 40 شخصا وإصابة 100 في الانفجار الذي وقع داخل منتجع سويسري
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
صفقة هجومية جديدة… "الوداد" يضم بن يدر لتعزيز الصدارة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإنجليزي الممتاز

دوري الدرجة الأولى

مانشستر سيتي

عبد الحميد

لكرة القدم

يوم الأحد

كرة القدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
00:14 | 2026-02-09
Lebanon24
16:00 | 2026-02-08
Lebanon24
15:01 | 2026-02-08
Lebanon24
12:30 | 2026-02-08
Lebanon24
10:30 | 2026-02-08
Lebanon24
09:00 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24