بحث
رياضة
صفقة ليفربول الجديدة جاكيه يتعرض لإصابة "خطيرة"
Lebanon 24
08-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض
جيريمي
جاكيه، صفقة
ليفربول
الجديدة، لإصابة “خطيرة” في الكتف خلال مباراة فريقه رين أمام لانس في
دوري الدرجة الأولى
الفرنسي
لكرة القدم
أمس السبت مما أثار الشكوك حول جاهزية المدافع قبل انتقاله إلى
أنفيلد
في الصيف.
وانتهت المباراة بخسارة رين 3-1. وسقط جاكيه سقوطا خطيرا في الشوط الثاني من المباراة وبدا عليه الألم الشديد أثناء مغادرته الملعب.
وقال حبيب بييه مدرب رين للصحفيين بعد المباراة “أصيب جيريمي في كتفه، أما
عبد الحميد
(آيت بودلال وهو لاعب رين آخر أصيب في نفس المباراة) فكانت إصابته عضلية”.
وأضاف “سنرى ما سيحدث، لكن إصابتيهما خطيرتين فعلا”.
ووافق ليفربول يوم الاثنين على ضم جاكيه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار) لكن المدافع البالغ من العمر 20 عاما سيبقى مع رين حتى نهاية الموسم.
يستضيف ليفربول، الذي يحتل المركز السادس مؤقتا في جدول ترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز
،
مانشستر سيتي
اليوم الأحد في غياب أربعة مدافعين هم جيوفاني ليوني وجو جوميز وجيريمي فريمبونج وكونور برادلي بسبب الإصابات.
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري الدرجة الأولى
مانشستر سيتي
عبد الحميد
لكرة القدم
يوم الأحد
كرة القدم
تابع
