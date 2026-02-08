صفقة ليفربول الجديدة جاكيه يتعرض لإصابة "خطيرة"

تعرض جاكيه، صفقة الجديدة، لإصابة “خطيرة” في الكتف خلال مباراة فريقه رين أمام لانس في الفرنسي أمس السبت مما أثار الشكوك حول جاهزية المدافع قبل انتقاله إلى في الصيف.



وانتهت المباراة بخسارة رين 3-1. وسقط جاكيه سقوطا خطيرا في الشوط الثاني من المباراة وبدا عليه الألم الشديد أثناء مغادرته الملعب.



وقال حبيب بييه مدرب رين للصحفيين بعد المباراة “أصيب جيريمي في كتفه، أما (آيت بودلال وهو لاعب رين آخر أصيب في نفس المباراة) فكانت إصابته عضلية”.



وأضاف “سنرى ما سيحدث، لكن إصابتيهما خطيرتين فعلا”.



ووافق ليفربول يوم الاثنين على ضم جاكيه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار) لكن المدافع البالغ من العمر 20 عاما سيبقى مع رين حتى نهاية الموسم.



يستضيف ليفربول، الذي يحتل المركز السادس مؤقتا في جدول ترتيب ، اليوم الأحد في غياب أربعة مدافعين هم جيوفاني ليوني وجو جوميز وجيريمي فريمبونج وكونور برادلي بسبب الإصابات.

