رياضة
تونس.. إيقاف حكمين بسبب "خطأ جسيم"
Lebanon 24
09-02-2026
|
03:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت الإدارة
التونسية
للتحكيم تجميد نشاط حكم تقنية الفيديو الدولي هيثم قيراط ومساعده أسامة شريط إلى أجل غير مسمى، على خلفية ارتكابهما "خطأ جسيما" خلال مباراة الصفاقسي والأفريقي في الدوري المحلي الممتاز
لكرة القدم
، والتي أقيمت أمس الأحد.
وحسم التعادل 1-1 نتيجة المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 20 من المسابقة، بعد أن افتتح هشام بكار التسجيل للصفاقسي في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك البديل الصادق قديدة التعادل في الدقيقة 86 بضربة رأس مستغلا كرة مرتدة من أيمن دحمان حارس الصفاقسي.
وقالت إدارة التحكيم إنها خلصت بعد النظر في الواقعة إلى "ارتكاب الحكم الدولي هيثم قيراط ومساعده أسامة شريط لخطأ تحكيمي، تمثل في إشعار حكم الميدان بصحة الهدف وإقراره، رغم ثبوت حالة التسلل وفق التقنيات المعتمدة وبعد مراجعتها".
وأضافت اللجنة: "بعد الاستماع إلى الحكمين عبر تقنية الاتصال المرئي، فإنها قررت تجميد نشاطهما إلى أجل غير مسمى، نظرا لارتكابهما خطأ جسيما وغير مبرر، خاصة في ظل توفر واعتماد التقنيات الحديثة بغرفة تقنية الفيديو".
وأكدت أنها قررت فتح تحقيق داخلي للتعرف على ملابسات اتخاذ هذا القرار، ورفع الملف إلى الاتحاد
التونسي
لكرة القدم لاتخاذ ما يراه مناسبا.
ويتولى الحكم الدولي
الجزائري
السابق جمال حيمودي منصب مشرف عام قطاع
التحكم في
تونس
منذ العام الماضي، وهو أول مسؤول أجنبي يتولى منصبا إداريا في لجنة التحكيم التونسية. (الجزيرة)
