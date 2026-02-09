أستراليا تودّع كأس ديفيس بخسارة قاسية

تلقى المنتخب للتنس خسارة اعتُبرت تاريخية ضمن منافسات الدور الأول من تصفيات كأس ديفيس، بعد سقوطه 1-3 أمام مضيفه منتخب الإكوادور، ، في مواجهة أُقيمت في العاصمة كيتو.



وشكّلت النتيجة صدمة للأوساط الرياضية، خصوصاً أن تُعد من أكثر المنتخبات تتويجاً في البطولة بـ28 لقباً، لكنها عجزت عن مجاراة خصمها على الملاعب الرملية. ودفع الفريق الأسترالي ثمن غياب نجمه الأول أليكس دي مينو عن هذه المواجهة.



وحسم الإكوادوري غونزالو إسكوبار ودييغو هيدالغو بطاقة التأهل بعد الفوز في مباراة الزوجي الحاسمة على رينكي هيجيكاتا وجوردان تومبسون بمجموعتين دون رد 7-6 و6-4، ليغلق باب العودة أمام الضيوف.



وكان منتخب الإكوادور قد وضع أساس الانتصار يوم السبت بفوزه في مباراتي الفردي الافتتاحيتين، حين تفوق ألفارو جيين ميزا على هيجيكاتا بثلاث مجموعات، قبل أن يفاجئ أندريس أندرادي، المصنف 257 عالمياً، الأسترالي دوكوورث المصنف 86 بثلاث مجموعات أيضاً.



وبهذا الفوز، تضرب الإكوادور موعداً مع المنتخب في الدور الثاني من التصفيات المقرر في أيلول، فيما تتجه الأنظار إلى واقع التنس الأسترالي في ظل قيادة ليتون هيويت، بعد تعثّرات متتالية شملت خسارة نهائيي 2022 و2023 وغياب التأهل إلى دور الثمانية في نهائيات 2025، وصولاً إلى خروج مبكر جديد.

