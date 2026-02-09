تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أستراليا تودّع كأس ديفيس بخسارة قاسية

Lebanon 24
09-02-2026 | 03:34
أستراليا تودّع كأس ديفيس بخسارة قاسية
تلقى المنتخب الأسترالي للتنس خسارة اعتُبرت تاريخية ضمن منافسات الدور الأول من تصفيات كأس ديفيس، بعد سقوطه 1-3 أمام مضيفه منتخب الإكوادور، يوم الأحد، في مواجهة أُقيمت في العاصمة كيتو.

وشكّلت النتيجة صدمة للأوساط الرياضية، خصوصاً أن أستراليا تُعد من أكثر المنتخبات تتويجاً في البطولة بـ28 لقباً، لكنها عجزت عن مجاراة خصمها على الملاعب الرملية. ودفع الفريق الأسترالي ثمن غياب نجمه الأول أليكس دي مينو عن هذه المواجهة.

وحسم الثنائي الإكوادوري غونزالو إسكوبار ودييغو هيدالغو بطاقة التأهل بعد الفوز في مباراة الزوجي الحاسمة على رينكي هيجيكاتا وجوردان تومبسون بمجموعتين دون رد 7-6 و6-4، ليغلق باب العودة أمام الضيوف.

وكان منتخب الإكوادور قد وضع أساس الانتصار يوم السبت بفوزه في مباراتي الفردي الافتتاحيتين، حين تفوق ألفارو جيين ميزا على هيجيكاتا بثلاث مجموعات، قبل أن يفاجئ أندريس أندرادي، المصنف 257 عالمياً، الأسترالي جيمس دوكوورث المصنف 86 بثلاث مجموعات أيضاً.

وبهذا الفوز، تضرب الإكوادور موعداً مع المنتخب البريطاني في الدور الثاني من التصفيات المقرر في أيلول، فيما تتجه الأنظار إلى واقع التنس الأسترالي في ظل قيادة ليتون هيويت، بعد تعثّرات متتالية شملت خسارة نهائيي 2022 و2023 وغياب التأهل إلى دور الثمانية في نهائيات 2025، وصولاً إلى خروج مبكر جديد.
