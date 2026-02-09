"الميداليات المكسورة".. هل غابت الجودة عن منصات تتويج ميلانو؟

أعلن منظمو الشتوية في "ميلانو/ كورتينا"، عن بدء تحقيق رسمي في جودة وعملية تصنيع الميداليات الأولمبية، وذلك بعد سلسلة من الشكاوى التي تقدم بها رياضيون حول "تفكك" وكسر ميدالياتهم خلال احتفالات التتويج.



وأثارت هذه الواقعة موجة من الجدل بعد أن تعرض عدد من النجوم لحوادث "محرجة"؛ فبينما كانت بطلة التزلج الأميركية "بريزي " تقفز تعبيراً عن فرحتها، سقطت ميداليتها وانفصلت عن الحبل، واصفة إياها بأنها أصبحت "مكسورة قليلاً".

ولم تكن جونسون الوحيدة، إذ طالت الأعطال ميداليات كل من البطلة السويدية "إيبا أندرسون"، والأميركية " ليو"، والألماني "جوستوس ستريلو" الذي اضطر لإصلاح ميداليته بنفسه مما تسبب في خدشها.



، تفاعل الفريق الألماني مع الحادثة بنشر مقطع فيديو عبر "إنستغرام" متسائلاً باستنكار عن جودة الميداليات الممنوحة في .

وأكد أندريا فرانسيسي، رئيس عمليات الألعاب، أن اللجنة المنظمة على دراية تامة بالوضع وتبحث حالياً في "طبيعة المشكلة بالتحديد" لتفادي تكرار هذه المشاهد التي تسيء لهيبة التتويج الأولمبي، وسط مطالبات بضمانات فنية أعلى في صناعة هذه الرموز الرياضية الرفيعة.



(الألمانية)