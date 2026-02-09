تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
-1
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
كارثة في الإسكندرية.. سقوط حر لمصعد يقل لاعبي بيراميدز
Lebanon 24
09-02-2026
|
12:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجا عدد من لاعبي فريق نادي بيراميدز المصري من حادث مأساوي، إثر تعرض المصعد الكهربائي الذي كان يقلهم لسقوط حر من الطابق الرابع داخل أحد فنادق مدينة الإسكندرية، حيث يقيم الفريق معسكراً تدريبياً.
ووقع الحادث عقب انتهاء محاضرة فنية للفريق، حيث استقل اللاعبون المصعد للنزول إلى الدور الأرضي، ليفاجأوا بتعطله وهويّه بسرعة فائقة نحو الأسفل.
وأسفر الارتطام القوي عن إصابات متفاوتة شملت كسوراً في الأطراف السفلية وجروحاً وكدمات متفرقة، بالإضافة إلى حالات إغماء ناتجة عن الصدمة والرعب. وقد جرى نقل المصابين فوراً إلى مستشفى "مبرة العصافرة" لتلقي الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، بينما لا يزال عدد منهم تحت الملاحظة المكثفة.
من جانبه، أعرب الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن حزنه البالغ لهذا الحادث الذي شكل صدمة للجهازين الفني والإداري، مؤكداً أن الأولوية القصوى هي سلامة اللاعبين.
وبسبب هذه الظروف الطارئة، تقدم النادي بطلب رسمي للاتحاد المصري
لكرة القدم
لتأجيل مباراة الفريق الأول أمام حرس الحدود التي كانت مقررة اليوم. وفي سياق متصل، أصدر الاتحاد المصري برئاسة هاني أبو ريدة بياناً أكد فيه تضامنه الكامل مع النادي وأسر المصابين، في حين باشرت
النيابة العامة
تحقيقاتها للوقوف على أسباب العطل الفني ومدى
التزام
المنشأة الفندقية بمعايير السلامة والصيانة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واقعة هزّت الإسكندرية تعود للواجهة بعد 9 سنوات
Lebanon 24
واقعة هزّت الإسكندرية تعود للواجهة بعد 9 سنوات
10/02/2026 02:57:50
10/02/2026 02:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل المصعد… إيميه صياح بعفوية لافتة
Lebanon 24
من داخل المصعد… إيميه صياح بعفوية لافتة
10/02/2026 02:57:50
10/02/2026 02:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن أضاع ركلة الجزاء بتنفيذ كارثي وفاشل.. لاعب تظاهر بالاصابة (فيديو)
Lebanon 24
بعد أن أضاع ركلة الجزاء بتنفيذ كارثي وفاشل.. لاعب تظاهر بالاصابة (فيديو)
10/02/2026 02:57:50
10/02/2026 02:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط حر.. البيتكوين في أسوء المراحل وهذه آخر الأسعار
Lebanon 24
سقوط حر.. البيتكوين في أسوء المراحل وهذه آخر الأسعار
10/02/2026 02:57:50
10/02/2026 02:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
النيابة العامة
لكرة القدم
كرة القدم
النيابة
الرياض
التزام
الملاح
الملا
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسمياً... وليد الركراكي يودع المنتخب المغربي باستقالة مفاجئة
Lebanon 24
رسمياً... وليد الركراكي يودع المنتخب المغربي باستقالة مفاجئة
15:27 | 2026-02-09
09/02/2026 03:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية "تمرد" الدون.. رونالدو يطوي صفحة الخلاف ويعود لصفوف النصر
Lebanon 24
نهاية "تمرد" الدون.. رونالدو يطوي صفحة الخلاف ويعود لصفوف النصر
14:20 | 2026-02-09
09/02/2026 02:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميا.. استقالة رئيس برشلونة
Lebanon 24
رسميا.. استقالة رئيس برشلونة
08:26 | 2026-02-09
09/02/2026 08:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طرده أمام السيتي.. ليفربول يكشف مدة غياب سوبوسلاي
Lebanon 24
بعد طرده أمام السيتي.. ليفربول يكشف مدة غياب سوبوسلاي
06:39 | 2026-02-09
09/02/2026 06:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تعثر "منتخب التنس" يهز الصورة.. رياضات "بلا مظلة" في لبنان
Lebanon 24
تعثر "منتخب التنس" يهز الصورة.. رياضات "بلا مظلة" في لبنان
04:30 | 2026-02-09
09/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:27 | 2026-02-09
رسمياً... وليد الركراكي يودع المنتخب المغربي باستقالة مفاجئة
14:20 | 2026-02-09
نهاية "تمرد" الدون.. رونالدو يطوي صفحة الخلاف ويعود لصفوف النصر
08:26 | 2026-02-09
رسميا.. استقالة رئيس برشلونة
06:39 | 2026-02-09
بعد طرده أمام السيتي.. ليفربول يكشف مدة غياب سوبوسلاي
04:30 | 2026-02-09
تعثر "منتخب التنس" يهز الصورة.. رياضات "بلا مظلة" في لبنان
04:14 | 2026-02-09
لابورتا يطوي صفحة السوبرليغ.. عودة إلى "يويفا" وقطيعة مع مشروع "بلا فوائد"
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 02:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 02:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
10/02/2026 02:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24