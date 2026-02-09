كارثة في الإسكندرية.. سقوط حر لمصعد يقل لاعبي بيراميدز

نجا عدد من لاعبي فريق نادي بيراميدز المصري من حادث مأساوي، إثر تعرض المصعد الكهربائي الذي كان يقلهم لسقوط حر من الطابق الرابع داخل أحد فنادق مدينة الإسكندرية، حيث يقيم الفريق معسكراً تدريبياً.



ووقع الحادث عقب انتهاء محاضرة فنية للفريق، حيث استقل اللاعبون المصعد للنزول إلى الدور الأرضي، ليفاجأوا بتعطله وهويّه بسرعة فائقة نحو الأسفل.

وأسفر الارتطام القوي عن إصابات متفاوتة شملت كسوراً في الأطراف السفلية وجروحاً وكدمات متفرقة، بالإضافة إلى حالات إغماء ناتجة عن الصدمة والرعب. وقد جرى نقل المصابين فوراً إلى مستشفى "مبرة العصافرة" لتلقي الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، بينما لا يزال عدد منهم تحت الملاحظة المكثفة.



من جانبه، أعرب الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن حزنه البالغ لهذا الحادث الذي شكل صدمة للجهازين الفني والإداري، مؤكداً أن الأولوية القصوى هي سلامة اللاعبين.

وبسبب هذه الظروف الطارئة، تقدم النادي بطلب رسمي للاتحاد المصري لتأجيل مباراة الفريق الأول أمام حرس الحدود التي كانت مقررة اليوم. وفي سياق متصل، أصدر الاتحاد المصري برئاسة هاني أبو ريدة بياناً أكد فيه تضامنه الكامل مع النادي وأسر المصابين، في حين باشرت تحقيقاتها للوقوف على أسباب العطل الفني ومدى المنشأة الفندقية بمعايير السلامة والصيانة.



