تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

كارثة في الإسكندرية.. سقوط حر لمصعد يقل لاعبي بيراميدز

Lebanon 24
09-02-2026 | 12:37
A-
A+
كارثة في الإسكندرية.. سقوط حر لمصعد يقل لاعبي بيراميدز
كارثة في الإسكندرية.. سقوط حر لمصعد يقل لاعبي بيراميدز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نجا عدد من لاعبي فريق نادي بيراميدز المصري من حادث مأساوي، إثر تعرض المصعد الكهربائي الذي كان يقلهم لسقوط حر من الطابق الرابع داخل أحد فنادق مدينة الإسكندرية، حيث يقيم الفريق معسكراً تدريبياً.

ووقع الحادث عقب انتهاء محاضرة فنية للفريق، حيث استقل اللاعبون المصعد للنزول إلى الدور الأرضي، ليفاجأوا بتعطله وهويّه بسرعة فائقة نحو الأسفل.
 
وأسفر الارتطام القوي عن إصابات متفاوتة شملت كسوراً في الأطراف السفلية وجروحاً وكدمات متفرقة، بالإضافة إلى حالات إغماء ناتجة عن الصدمة والرعب. وقد جرى نقل المصابين فوراً إلى مستشفى "مبرة العصافرة" لتلقي الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، بينما لا يزال عدد منهم تحت الملاحظة المكثفة.

من جانبه، أعرب الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن حزنه البالغ لهذا الحادث الذي شكل صدمة للجهازين الفني والإداري، مؤكداً أن الأولوية القصوى هي سلامة اللاعبين.
 
وبسبب هذه الظروف الطارئة، تقدم النادي بطلب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل مباراة الفريق الأول أمام حرس الحدود التي كانت مقررة اليوم. وفي سياق متصل، أصدر الاتحاد المصري برئاسة هاني أبو ريدة بياناً أكد فيه تضامنه الكامل مع النادي وأسر المصابين، في حين باشرت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب العطل الفني ومدى التزام المنشأة الفندقية بمعايير السلامة والصيانة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
واقعة هزّت الإسكندرية تعود للواجهة بعد 9 سنوات
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
من داخل المصعد… إيميه صياح بعفوية لافتة
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أن أضاع ركلة الجزاء بتنفيذ كارثي وفاشل.. لاعب تظاهر بالاصابة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط حر.. البيتكوين في أسوء المراحل وهذه آخر الأسعار
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

النيابة العامة

لكرة القدم

كرة القدم

النيابة

الرياض

التزام

الملاح

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-02-09
Lebanon24
14:20 | 2026-02-09
Lebanon24
08:26 | 2026-02-09
Lebanon24
06:39 | 2026-02-09
Lebanon24
04:30 | 2026-02-09
Lebanon24
04:14 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24