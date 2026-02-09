تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

نهاية "تمرد" الدون.. رونالدو يطوي صفحة الخلاف ويعود لصفوف النصر

Lebanon 24
09-02-2026 | 14:20
A-
A+
نهاية تمرد الدون.. رونالدو يطوي صفحة الخلاف ويعود لصفوف النصر
نهاية تمرد الدون.. رونالدو يطوي صفحة الخلاف ويعود لصفوف النصر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت صحيفة "A Bola" البرتغالية، أن النجم كريستيانو رونالدو قرر إنهاء فترة غيابه والعودة للمشاركة مع ناديه النصر السعودي، وذلك بعد أزمة استمرت لأيام وُصفت بـ"التمرد"، وأدت لغيابه عن مباراتين رسميتين.

وأشار التقرير إلى أن عودة "الدون" جاءت عقب تسوية إدارة النادي والجهات المعنية لمطالب إدارية وإنسانية كان قد تقدم بها اللاعب. ومن المقرر أن يغيب رونالدو عن مواجهة "أركاداغ" التركماني في دوري أبطال آسيا 2، ليركز جهوده على العودة القوية في الدوري السعودي عبر مباراة الفتح السبت القادم، ضمن الجولة الـ22 من "دوري روشن".

وكان رونالدو قد غاب عن مباراتي "الرياض" و"الكلاسيكو" أمام الاتحاد في 6 شباط، وسط توتر مع صناع القرار الرياضي.
 
وأصدرت رابطة الدوري السعودي بياناً حازماً أكدت فيه استقلالية الأندية وسيادة قوانين الدوري، مشددة على أنه "لا يوجد لاعب، مهما بلغت قيمته، يمكنه اتخاذ قرارات تتجاوز مصلحة ناديه"، في إشارة واضحة لرفض أي محاولات للتأثير على استراتيجية الصفقات أو المعايير المالية المعتمدة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتهاء الجدل… نوال الزغبي والشامي يطويان صفحة الخلاف
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لابورتا يطوي صفحة السوبرليغ.. عودة إلى "يويفا" وقطيعة مع مشروع "بلا فوائد"
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: عودة الرهائن تطوي صفحة مؤلمة وتمهد طريق السلام
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل كأس إفريقيا... مدرب ليفربول يطوي صفحة الخلاف مع صلاح
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

كريستيانو رونالدو

السعود

الرياض

الفتح

رياضي

الترك

سعودي

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-02-09
Lebanon24
12:37 | 2026-02-09
Lebanon24
08:26 | 2026-02-09
Lebanon24
06:39 | 2026-02-09
Lebanon24
04:30 | 2026-02-09
Lebanon24
04:14 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24