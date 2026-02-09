نهاية "تمرد" الدون.. رونالدو يطوي صفحة الخلاف ويعود لصفوف النصر

أكدت صحيفة "A Bola" البرتغالية، أن النجم قرر إنهاء فترة غيابه والعودة للمشاركة مع ناديه النصر السعودي، وذلك بعد أزمة استمرت لأيام وُصفت بـ"التمرد"، وأدت لغيابه عن مباراتين رسميتين.



وأشار التقرير إلى أن عودة "الدون" جاءت عقب تسوية إدارة النادي والجهات المعنية لمطالب إدارية وإنسانية كان قد تقدم بها اللاعب. ومن المقرر أن يغيب رونالدو عن مواجهة "أركاداغ" التركماني في أبطال 2، ليركز جهوده على العودة القوية في الدوري السعودي عبر مباراة السبت القادم، ضمن الجولة الـ22 من "دوري روشن".



وكان رونالدو قد غاب عن مباراتي " " و"الكلاسيكو" أمام الاتحاد في 6 شباط، وسط توتر مع صناع القرار الرياضي.

وأصدرت رابطة الدوري السعودي بياناً حازماً أكدت فيه استقلالية الأندية وسيادة قوانين الدوري، مشددة على أنه "لا يوجد لاعب، مهما بلغت قيمته، يمكنه اتخاذ قرارات تتجاوز مصلحة ناديه"، في إشارة واضحة لرفض أي محاولات للتأثير على استراتيجية الصفقات أو المعايير المالية المعتمدة.



