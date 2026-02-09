تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
نهاية "تمرد" الدون.. رونالدو يطوي صفحة الخلاف ويعود لصفوف النصر
Lebanon 24
09-02-2026
|
14:20
أكدت صحيفة "A Bola" البرتغالية، أن النجم
كريستيانو رونالدو
قرر إنهاء فترة غيابه والعودة للمشاركة مع ناديه النصر السعودي، وذلك بعد أزمة استمرت لأيام وُصفت بـ"التمرد"، وأدت لغيابه عن مباراتين رسميتين.
وأشار التقرير إلى أن عودة "الدون" جاءت عقب تسوية إدارة النادي والجهات المعنية لمطالب إدارية وإنسانية كان قد تقدم بها اللاعب. ومن المقرر أن يغيب رونالدو عن مواجهة "أركاداغ" التركماني في
دوري
أبطال
آسيا
2، ليركز جهوده على العودة القوية في الدوري السعودي عبر مباراة
الفتح
السبت القادم، ضمن الجولة الـ22 من "دوري روشن".
وكان رونالدو قد غاب عن مباراتي "
الرياض
" و"الكلاسيكو" أمام الاتحاد في 6 شباط، وسط توتر مع صناع القرار الرياضي.
وأصدرت رابطة الدوري السعودي بياناً حازماً أكدت فيه استقلالية الأندية وسيادة قوانين الدوري، مشددة على أنه "لا يوجد لاعب، مهما بلغت قيمته، يمكنه اتخاذ قرارات تتجاوز مصلحة ناديه"، في إشارة واضحة لرفض أي محاولات للتأثير على استراتيجية الصفقات أو المعايير المالية المعتمدة.
