رسمياً... وليد الركراكي يودع المنتخب المغربي باستقالة مفاجئة

أعلن للمنتخب ، وليد الركراكي، تقديم استقالته من منصبه على رأس القيادة الفنية لـ"أسود الأطلس"، في خطوة أحدثت زلزالاً في الوسط الرياضي المغربي والعربي.



وتأتي استقالة الركراكي لتضع حداً لمسيرة حافلة بدأت قبل مونديال قطر 2022، حيث قاد المنتخب المغربي لتحقيق إنجاز تاريخي باحتلال المركز الرابع عالمياً. وأشارت مصادر مقربة إلى أن قرار التنحي جاء بعد تقييم شامل للمرحلة الأخيرة، ورغبة من المدرب في إتاحة الفرصة لدماء جديدة تقود المنتخب في الاستحقاقات ، وعلى رأسها نهائيات الإفريقية وتصفيات مونديال 2026.



من جانبها، تستعد الجامعة الملكية المغربية لعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الاستقالة والبحث عن بديل وطني أو أجنبي قادر على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عهد الركراكي. وأعربت الجماهير المغربية عبر منصات التواصل الاجتماعي عن امتنانها العميق للمدرب الذي أعاد للكرة المغربية ورفع سقف الطموحات قارياً ودولياً.





Advertisement