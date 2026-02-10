تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

هدف بالكعب يمنح بنزيما جائزة "الأفضل" الأولى مع الهلال

Lebanon 24
10-02-2026 | 01:15
A-
A+
هدف بالكعب يمنح بنزيما جائزة الأفضل الأولى مع الهلال
هدف بالكعب يمنح بنزيما جائزة الأفضل الأولى مع الهلال photos 0
A+
A-
نجح النجم الفرنسي كريم بنزيما في حصد أول جائزة له بقميص الهلال بعد ظهوره خلال مواجهة الأخدود التي انتهت بفوز "الزعيم" 6-0 ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقدم بنزيما أداء استثنائيا في أول مشاركة رسمية له مع الهلال، بعدما سجل ثلاثية رائعة وصنع هدفا آخر، ليترك بصمة قوية في ظهوره الأول الذي جاء يوم 5 فبراير الجاري.

ونال الهدف الأول الذي أحرزه بنزيما في شباك الأخدود، والذي سجله بطريقة فنية مميزة بالكعب، جائزة أفضل هدف في الجولة الـ21، عقب تصدره استفتاء جماهير رابطة دوري روشن السعودي.
وتفوق الهدف على محاولات كل من الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعب نيوم، والبرازيلي أنجيلو جابرييل لاعب النصر، نظرا لصعوبته العالية وتنفيذه وسط رقابة دفاعية مشددة وبجوار حارس المرمى.

وكان بنزيما انضم إلى صفوف الهلال قبل أيام قليلة، بعد فسخ عقده مع اتحاد جدة، حيث من المنتظر أن يدافع عن ألوان "الزعيم" لمدة موسم ونصف.
قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة

أيضاً في رياضة
