هالاند يكسر صيامه.. ويتصدر ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنكليزي

كسر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند صيامه عن التهديف خلال مباراة فريقه أمام ليفربول (2-1) التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنكليزي الممتاز .

Advertisement

واقتنص هالاند هدف الفوز لفريقه من ركلة جزاء في الوقت القاتل بالدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للمباراة التي جرت على ملعب "أنفيلد"، ليسجل هدفه الثاني فقط في العام الجديد ويستعيد ذاكرة التهديف بعد صيامه في آخر ثلاث مباريات بالدوري "البريمير ليغ"، حيث فشل في زيارة الشباك خلال مباراتين متتاليتين وغيابه ثالثة.وفي ما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة والعشرين:1- إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 21 هدفا2- إيغور تياغو (برينتفورد) – 17 هدفا3- أنطوان سيمينيو (بورنموث\مانشستر سيتي) – 12 هدفا4- دومنيك كالفيرت لوين (ليدز يونايتد) – 10 أهداف- هوجو إكيتيكي (ليفربول) – 10 أهداف6- جواو بيدرو (تشيلسي) – 9 أهداف- برونو جيماريش (نيوكاسل) – 9 أهداف- مبويمو (مانشستر يونايتد) – 9 أهداف8- أولي واتكينز (أستون فيلا) – 8 أهداف- دانى ويلبيك (برايتون) – 8 أهداف- جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) – 8 أهداف- هاري ويلسون (فولهام) – 8 أهداف- إنزو فيرنانديز (تشيلسي) – 8 أهداف- جارود بوين (وست هام) – 8 أهداف- جونيور كروبي (بورنموث) – 8 أهداف- فيكتور جيوكيرس (أرسنال) – 8 أهداف- مورجان روجرز (أستون فيلا) – 7 أهداف18- فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف- ريتشارليسون (توتنهام) – 7 أهداف- نيك فولتيمادي (نيوكاسل) – 7 أهداف- كول – 7 أهداف22- كيفن شايد (برينتفورد) – 6 أهداف- ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) – 6 أهداف- راؤول خيمينيز (فولهام) – 6 أهداف- مورجان جيبس وايت (نوتينغهام فورست) – 6 أهداف- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 6 أهداف..