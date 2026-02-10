تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

هالاند يكسر صيامه.. ويتصدر ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنكليزي

Lebanon 24
10-02-2026 | 02:00
هالاند يكسر صيامه.. ويتصدر ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنكليزي
كسر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند صيامه عن التهديف خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول (2-1) التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
واقتنص هالاند هدف الفوز لفريقه من ركلة جزاء في الوقت القاتل بالدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للمباراة التي جرت على ملعب "أنفيلد"، ليسجل هدفه الثاني فقط في العام الجديد ويستعيد ذاكرة التهديف بعد صيامه في آخر ثلاث مباريات بالدوري "البريمير ليغ"، حيث فشل في زيارة الشباك خلال مباراتين متتاليتين وغيابه ثالثة.

وفي ما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة والعشرين:

1- إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 21 هدفا

2- إيغور تياغو (برينتفورد) – 17 هدفا

3- أنطوان سيمينيو (بورنموث\مانشستر سيتي) – 12 هدفا

4- دومنيك كالفيرت لوين (ليدز يونايتد) – 10 أهداف

- هوجو إكيتيكي (ليفربول) – 10 أهداف

6- جواو بيدرو (تشيلسي) – 9 أهداف

- برونو جيماريش (نيوكاسل) – 9 أهداف

- بريان مبويمو (مانشستر يونايتد) – 9 أهداف

8- أولي واتكينز (أستون فيلا) – 8 أهداف

- دانى ويلبيك (برايتون) – 8 أهداف

- جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) – 8 أهداف

- هاري ويلسون (فولهام) – 8 أهداف

- إنزو فيرنانديز (تشيلسي) – 8 أهداف

- جارود بوين (وست هام) – 8 أهداف

- إيلي جونيور كروبي (بورنموث) – 8 أهداف

- فيكتور جيوكيرس (أرسنال) – 8 أهداف

- مورجان روجرز (أستون فيلا) – 7 أهداف

18- فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

- ريتشارليسون (توتنهام) – 7 أهداف

- نيك فولتيمادي (نيوكاسل) – 7 أهداف

- كول بالمر – 7 أهداف

22- كيفن شايد (برينتفورد) – 6 أهداف

- ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) – 6 أهداف

- راؤول خيمينيز (فولهام) – 6 أهداف

- مورجان جيبس وايت (نوتينغهام فورست) – 6 أهداف

- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 6 أهداف..
