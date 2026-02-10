تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
16
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
جدل في الأولمبياد الشتوية.. والسبب "خوذة حرب أوكرانيا"
Lebanon 24
10-02-2026
|
02:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
رياضي
أوكراني في منافسات الزلاجات الصدرية بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، مساء الإثنين، أن
اللجنة الأولمبية
الدولية منعته من ارتداء خوذة تذكارية للرياضيين الذين قتلوا خلال حرب
أوكرانيا
.
وقال فلاديسلاف هيراسكيفيتش إن الخوذة تحمل صورا لعدد من الرياضيين الذين قتلوا في هجمات روسية، مشيرا إلى أن التصميم كان بمثابة تكريم لزملائه الرياضيين الذين قضوا خلال الحرب.
وارتدى هيراسكيفيتش (27 عاما)، الخوذة خلال التدريب الرسمي في
دورة الألعاب الأولمبية
الشتوية، المقامة حاليا في
إيطاليا
، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم السماح له باستخدامها في المنافسات التي تقام في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وفي مقطع فيديو نشره على "إنستغرام"، قال هيراسكيفيتش إن ممثلا عن اللجنة الأولمبية الدولية، المسؤول عن التواصل مع الرياضيين واللجان الأولمبية الوطنية، أبلغه أنه "غير مسموح له" باستخدام الخوذة في التدريب أو المنافسات.
وأعرب المتزلج الأوكراني عن أمله في أن يعكس القرار رأي مسؤول بعينه، لا رأي اللجنة الأولمبية الدولية ككل.
وكتب هيراسكيفيتش: "إنه قرار يحزنني بشدة".
وأضاف، وفقا للترجمة
الإنجليزية
في الفيديو، أنه سيتقدم بطلب رسمي إلى اللجنة الأولمبية الدولية.
وردا على طلب التعليق، ذكرت اللجنة الأولمبية الدولية لوكالة
الأنباء الألمانية
(د ب أ) أنها لم تتلق بعد طلبا رسميا من نظيرتها
الأوكرانية
للموافقة على ارتداء الخوذة، مضيفة أنها ستراجع الطلب فور تقديمه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعيين فنان شهير جدّاً مدرباً للفريق الأميركي في الأولمبياد الشتوية
Lebanon 24
تعيين فنان شهير جدّاً مدرباً للفريق الأميركي في الأولمبياد الشتوية
10/02/2026 14:50:34
10/02/2026 14:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالخوذة ونظارات التزلج… ميرفا القاضي تستمتع بالأجواء الشتوية
Lebanon 24
بالخوذة ونظارات التزلج… ميرفا القاضي تستمتع بالأجواء الشتوية
10/02/2026 14:50:34
10/02/2026 14:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلو إسرائيل قوبلوا بصيحات الاستهجان.. افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو-كورتينا 2026" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلو إسرائيل قوبلوا بصيحات الاستهجان.. افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو-كورتينا 2026" (فيديو)
10/02/2026 14:50:34
10/02/2026 14:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلب من إنزاغي... "الهلال" يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية
Lebanon 24
بطلب من إنزاغي... "الهلال" يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية
10/02/2026 14:50:34
10/02/2026 14:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دورة الألعاب الأولمبية
الأنباء الألمانية
اللجنة الأولمبية
وكالة الأنباء
الإنجليزية
الأوكرانية
الألمانية
أوكرانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بصفقة قياسية.. مانشستر يونايتد يحدد بديل كاسيميرو
Lebanon 24
بصفقة قياسية.. مانشستر يونايتد يحدد بديل كاسيميرو
07:46 | 2026-02-10
10/02/2026 07:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هالاند يكسر صيامه.. ويتصدر ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
هالاند يكسر صيامه.. ويتصدر ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنكليزي
02:00 | 2026-02-10
10/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف بالكعب يمنح بنزيما جائزة "الأفضل" الأولى مع الهلال
Lebanon 24
هدف بالكعب يمنح بنزيما جائزة "الأفضل" الأولى مع الهلال
01:15 | 2026-02-10
10/02/2026 01:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الميداليات المكسورة".. هل غابت الجودة عن منصات تتويج ميلانو؟
Lebanon 24
"الميداليات المكسورة".. هل غابت الجودة عن منصات تتويج ميلانو؟
23:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً... وليد الركراكي يودع المنتخب المغربي باستقالة مفاجئة
Lebanon 24
رسمياً... وليد الركراكي يودع المنتخب المغربي باستقالة مفاجئة
15:27 | 2026-02-09
09/02/2026 03:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"منجم ذهب في لبنان".. هل سينقذه من الأزمة؟
Lebanon 24
"منجم ذهب في لبنان".. هل سينقذه من الأزمة؟
12:00 | 2026-02-09
09/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:46 | 2026-02-10
بصفقة قياسية.. مانشستر يونايتد يحدد بديل كاسيميرو
02:00 | 2026-02-10
هالاند يكسر صيامه.. ويتصدر ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنكليزي
01:15 | 2026-02-10
هدف بالكعب يمنح بنزيما جائزة "الأفضل" الأولى مع الهلال
23:00 | 2026-02-09
"الميداليات المكسورة".. هل غابت الجودة عن منصات تتويج ميلانو؟
15:27 | 2026-02-09
رسمياً... وليد الركراكي يودع المنتخب المغربي باستقالة مفاجئة
14:20 | 2026-02-09
نهاية "تمرد" الدون.. رونالدو يطوي صفحة الخلاف ويعود لصفوف النصر
فيديو
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
10/02/2026 14:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 14:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 14:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24