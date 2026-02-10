جدل في الأولمبياد الشتوية.. والسبب "خوذة حرب أوكرانيا"

كشف أوكراني في منافسات الزلاجات الصدرية بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، مساء الإثنين، أن الدولية منعته من ارتداء خوذة تذكارية للرياضيين الذين قتلوا خلال حرب .

وقال فلاديسلاف هيراسكيفيتش إن الخوذة تحمل صورا لعدد من الرياضيين الذين قتلوا في هجمات روسية، مشيرا إلى أن التصميم كان بمثابة تكريم لزملائه الرياضيين الذين قضوا خلال الحرب.



وارتدى هيراسكيفيتش (27 عاما)، الخوذة خلال التدريب الرسمي في الشتوية، المقامة حاليا في ، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم السماح له باستخدامها في المنافسات التي تقام في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وفي مقطع فيديو نشره على "إنستغرام"، قال هيراسكيفيتش إن ممثلا عن اللجنة الأولمبية الدولية، المسؤول عن التواصل مع الرياضيين واللجان الأولمبية الوطنية، أبلغه أنه "غير مسموح له" باستخدام الخوذة في التدريب أو المنافسات.

وأعرب المتزلج الأوكراني عن أمله في أن يعكس القرار رأي مسؤول بعينه، لا رأي اللجنة الأولمبية الدولية ككل.



وكتب هيراسكيفيتش: "إنه قرار يحزنني بشدة".



وأضاف، وفقا للترجمة في الفيديو، أنه سيتقدم بطلب رسمي إلى اللجنة الأولمبية الدولية.



وردا على طلب التعليق، ذكرت اللجنة الأولمبية الدولية لوكالة (د ب أ) أنها لم تتلق بعد طلبا رسميا من نظيرتها للموافقة على ارتداء الخوذة، مضيفة أنها ستراجع الطلب فور تقديمه.