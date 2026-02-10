تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
بصفقة قياسية.. مانشستر يونايتد يحدد بديل كاسيميرو
Lebanon 24
10-02-2026
|
07:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ نادي
مانشستر يونايتد
عملية البحث عن لاعب جديد لخلافة كاسيميرو في خط الوسط بعد إعلان رحيله عن "الأولد ترافورد" نهاية الموسم الحالي في محاولة لتعويضه.
وذكرت صحيفة "
موندو ديبورتيفو
"
الإسبانية
نقلا عن تقارير من
إنكلترا
أن
مانشستر
يونايتد
يراقب عن كثب ساندرو تونالي لاعب خط وسط
نيوكاسل
يونايتد.
ويمثل صاحب الـ25 عاما عنصرا أساسيا في كتيبة إيدي هاو ولكنه يفكر في الرحيل عن نيوكاسل الصيف المقبل نظرا لتراجع مستوى الفريق ذلك الموسم حيث يحتل المركز
الحادي عشر
. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كاسيميرو خارج "مانشستر يونايتد" في نهاية الموسم
Lebanon 24
كاسيميرو خارج "مانشستر يونايتد" في نهاية الموسم
10/02/2026 17:59:19
10/02/2026 17:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كاريك يقود مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم
Lebanon 24
كاريك يقود مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم
10/02/2026 17:59:19
10/02/2026 17:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق حساب قائد مانشستر يونايتد بعد هجوم مفاجئ على إدارة النادي
Lebanon 24
اختراق حساب قائد مانشستر يونايتد بعد هجوم مفاجئ على إدارة النادي
10/02/2026 17:59:19
10/02/2026 17:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"مانشستر يونايتد" يتحرّك لإعادة مدربه السابق وسط أزمة داخلية
Lebanon 24
"مانشستر يونايتد" يتحرّك لإعادة مدربه السابق وسط أزمة داخلية
10/02/2026 17:59:19
10/02/2026 17:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
موندو ديبورتيفو
نادي مانشستر
روسيا اليوم
الحادي عشر
الإسبانية
ديبورتيفو
نيوكاسل
تابع
قد يعجبك أيضاً
إندريك يحسم الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد
Lebanon 24
إندريك يحسم الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد
10:12 | 2026-02-10
10/02/2026 10:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل في الأولمبياد الشتوية.. والسبب "خوذة حرب أوكرانيا"
Lebanon 24
جدل في الأولمبياد الشتوية.. والسبب "خوذة حرب أوكرانيا"
02:59 | 2026-02-10
10/02/2026 02:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هالاند يكسر صيامه.. ويتصدر ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
هالاند يكسر صيامه.. ويتصدر ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنكليزي
02:00 | 2026-02-10
10/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف بالكعب يمنح بنزيما جائزة "الأفضل" الأولى مع الهلال
Lebanon 24
هدف بالكعب يمنح بنزيما جائزة "الأفضل" الأولى مع الهلال
01:15 | 2026-02-10
10/02/2026 01:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الميداليات المكسورة".. هل غابت الجودة عن منصات تتويج ميلانو؟
Lebanon 24
"الميداليات المكسورة".. هل غابت الجودة عن منصات تتويج ميلانو؟
23:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"منجم ذهب في لبنان".. هل سينقذه من الأزمة؟
Lebanon 24
"منجم ذهب في لبنان".. هل سينقذه من الأزمة؟
12:00 | 2026-02-09
09/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني عن فضيحة "أبو عمر" في لبنان.. هذه قصة "الضرب والاحتيال"
Lebanon 24
تقرير بريطاني عن فضيحة "أبو عمر" في لبنان.. هذه قصة "الضرب والاحتيال"
12:00 | 2026-02-09
09/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:12 | 2026-02-10
إندريك يحسم الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد
02:59 | 2026-02-10
جدل في الأولمبياد الشتوية.. والسبب "خوذة حرب أوكرانيا"
02:00 | 2026-02-10
هالاند يكسر صيامه.. ويتصدر ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنكليزي
01:15 | 2026-02-10
هدف بالكعب يمنح بنزيما جائزة "الأفضل" الأولى مع الهلال
23:00 | 2026-02-09
"الميداليات المكسورة".. هل غابت الجودة عن منصات تتويج ميلانو؟
15:27 | 2026-02-09
رسمياً... وليد الركراكي يودع المنتخب المغربي باستقالة مفاجئة
فيديو
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
10/02/2026 17:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 17:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 17:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24