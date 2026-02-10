بصفقة قياسية.. مانشستر يونايتد يحدد بديل كاسيميرو

بدأ نادي عملية البحث عن لاعب جديد لخلافة كاسيميرو في خط الوسط بعد إعلان رحيله عن "الأولد ترافورد" نهاية الموسم الحالي في محاولة لتعويضه.

وذكرت صحيفة " " نقلا عن تقارير من أن يراقب عن كثب ساندرو تونالي لاعب خط وسط يونايتد.

ويمثل صاحب الـ25 عاما عنصرا أساسيا في كتيبة إيدي هاو ولكنه يفكر في الرحيل عن نيوكاسل الصيف المقبل نظرا لتراجع مستوى الفريق ذلك الموسم حيث يحتل المركز . (روسيا اليوم)