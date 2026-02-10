تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
إندريك يحسم الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد
Lebanon 24
10-02-2026
|
10:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسم النجم البرازيلي الواعد إندريك الجدل بشأن تقارير حول استعداده لشراء المدة المتبقية من عقده مع
ريال مدريد
والانضمام بشكل نهائي إلى أولمبيك ليون بعد أشهر قليلة من إعارته.
وفي وقت تتصاعد فيه أزمات
الريال
أطلق اللاعب الذي يبلغ من العمر 19 عاما تصريحات صحفية كشف من خلالها السبب وراء حمل حقائبه والرحيل عن الريال في الميركاتو الشتوي الجاري.
وقال إندريك في تصريحاته "لماركا"
الإسبانية
: "أريد أن أشكر فلورنتينو بيريز الرئيس يساعد الكل دوما لقد ساعدني وتفهم رغبتي في الحصول على فرصة اللعب بشكل منتظم، لقد كان شخصا كريما مثلما عهدته".
وعن المدرب المقال ألونسو قال البرازيلي: "تعلمت منه الكثير، إنه مدرب يعرف
الكرة
بشدة، توجيهاته أفادتني رغم أني كنت مصابا لفترة طويلة والآن جاء الوقت للتعلم من فونسيكا (مدربه في ليون)".
وبخصوص منتخب
البرازيل
وفرصه مع المدرب
الإيطالي
كارلو أنشيلوتي رد قائلا: "القصة تتعلق بما أقدمه رفقة ليون بالطبع أريد العودة للمنتخب بدايتي في ليون مثالية وأريد الاستمرار على نفس الشكل". (روسيا اليوم)
