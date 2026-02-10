"احكموا عليّ في الملعب".. رسالة روسينيور بعد موجة السخرية

قال ليام روسينيور، لنادي ، إنه يتعامل بهدوء مع موجة السخرية التي طالته عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ توليه المهمة في كانون الثاني الماضي، مؤكداً أن التعليقات الساخرة لا تمسّه شخصياً بقدر ما تنعكس على أسرته ووالديه.



وفي تصريحات نقلها " سبورت"، أوضح روسينيور أنه كان يتوقع هذا النوع من الضجيج مع دخول دائرة الأضواء، مضيفاً أنه يرى في الأمر جانباً "مسلّياً" طالما أن التركيز الحقيقي يبقى على العمل داخل الملعب.



وأشار المدرب البالغ 41 عاماً إلى أنه لا يشعر بالانزعاج من أن يكون "على طبيعته"، سواء تعلق الأمر بطريقة حديثه أو مظهره أو تفاصيل تحولت إلى مادة للميمات، معتبراً أن من يتأثر سلباً بهذه الأمور لا يمكنه النجاح في هذا النوع من الوظائف.



وختم روسينيور بالتأكيد أن الحكم النهائي عليه سيكون بما يقدمه تشيلسي على أرضية الملعب، "وهذا هو الأهم"، على حد تعبيره. (سي ان ان)

