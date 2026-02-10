تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"احكموا عليّ في الملعب".. رسالة روسينيور بعد موجة السخرية

Lebanon 24
10-02-2026 | 12:04
احكموا عليّ في الملعب.. رسالة روسينيور بعد موجة السخرية
قال ليام روسينيور، المدير الفني لنادي تشيلسي، إنه يتعامل بهدوء مع موجة السخرية التي طالته عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ توليه المهمة في كانون الثاني الماضي، مؤكداً أن التعليقات الساخرة لا تمسّه شخصياً بقدر ما تنعكس على أسرته ووالديه.

وفي تصريحات نقلها "يورو سبورت"، أوضح روسينيور أنه كان يتوقع هذا النوع من الضجيج مع دخول دائرة الأضواء، مضيفاً أنه يرى في الأمر جانباً "مسلّياً" طالما أن التركيز الحقيقي يبقى على العمل داخل الملعب.

وأشار المدرب البالغ 41 عاماً إلى أنه لا يشعر بالانزعاج من أن يكون "على طبيعته"، سواء تعلق الأمر بطريقة حديثه أو مظهره أو تفاصيل تحولت إلى مادة للميمات، معتبراً أن من يتأثر سلباً بهذه الأمور لا يمكنه النجاح في هذا النوع من الوظائف.

وختم روسينيور بالتأكيد أن الحكم النهائي عليه سيكون بما يقدمه تشيلسي على أرضية الملعب، "وهذا هو الأهم"، على حد تعبيره. (سي ان ان)
مواضيع ذات صلة
فنان يرد بـ"سخرية" على شائعة اعتناقه الإسلام (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي يوجه رسالة تحذيرية إلى ترامب "نسيطر على الوضع"
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"ألفا" توجه رسالة محبة ووحدة لللبنانيين في الأعياد
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الاستقالة.. الزمالك يوجه رسالة لمدربه
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير الفني

نادي تشيلسي

سي ان ان

تشيلسي

التركي

الترك

يورو

تركي

