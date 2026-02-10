تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
"احكموا عليّ في الملعب".. رسالة روسينيور بعد موجة السخرية
Lebanon 24
10-02-2026
|
12:04
photos
قال ليام روسينيور،
المدير الفني
لنادي
تشيلسي
، إنه يتعامل بهدوء مع موجة السخرية التي طالته عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ توليه المهمة في كانون الثاني الماضي، مؤكداً أن التعليقات الساخرة لا تمسّه شخصياً بقدر ما تنعكس على أسرته ووالديه.
وفي تصريحات نقلها "
يورو
سبورت"، أوضح روسينيور أنه كان يتوقع هذا النوع من الضجيج مع دخول دائرة الأضواء، مضيفاً أنه يرى في الأمر جانباً "مسلّياً" طالما أن التركيز الحقيقي يبقى على العمل داخل الملعب.
وأشار المدرب البالغ 41 عاماً إلى أنه لا يشعر بالانزعاج من أن يكون "على طبيعته"، سواء تعلق الأمر بطريقة حديثه أو مظهره أو تفاصيل تحولت إلى مادة للميمات، معتبراً أن من يتأثر سلباً بهذه الأمور لا يمكنه النجاح في هذا النوع من الوظائف.
وختم روسينيور بالتأكيد أن الحكم النهائي عليه سيكون بما يقدمه تشيلسي على أرضية الملعب، "وهذا هو الأهم"، على حد تعبيره. (سي ان ان)
