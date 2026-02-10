تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

كاديلاك تدخل "الفورمولا 1" بلا وعود كبيرة.. وهدفها يتجاوز النقاط

Lebanon 24
10-02-2026 | 12:20
A-
A+
كاديلاك تدخل الفورمولا 1 بلا وعود كبيرة.. وهدفها يتجاوز النقاط
كاديلاك تدخل الفورمولا 1 بلا وعود كبيرة.. وهدفها يتجاوز النقاط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يحافظ فريق كاديلاك الجديد في الفورمولا 1 على سقف توقعاته منخفضاً قبل ظهوره الأول في سباقات الجائزة الكبرى، رغم المشروع الذي بنته جنرال موتورز بعناية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع سائقين مخضرمين فائزين هما سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس، واعتماد وحدات طاقة فيراري إلى حين بدء إنتاج محركاته الخاصة.

ورغم أن القوانين التقنية الجديدة قد تفتح نافذة لإعادة خلط الأوراق، يعترف الفريق بأن المنافسة اليوم أشد من أي وقت مضى، وهو ما يفسر حذر الإدارة في تحديد الأهداف.

الرئيس التنفيذي دان تاوريس قلّل من فكرة جعل النقاط معياراً مبكراً، معتبراً أنها ستكون هدفاً اعتباطياً، مشدداً على أن ما يهمه في السنة الأولى هو التقدم الحقيقي على الحلبة عبر "هزيمة الفرق الأخرى" و"تجاوز السيارات" وقياس "عدد السيارات التي يمكننا تخطيها" بالتوازي مع التركيز على "وتيرة تطوير هذه السيارة" ضمن رؤية طويلة الأمد.

وسجلت كاديلاك بداية تشغيلية مبكرة لسيارتها الجديدة في 16 يناير، قبل أن تكمل 164 لفة في اختبار برشلونة بحسب تقارير، ثم نفذت يوم التصوير الثاني والأخير المسموح به في البحرين في 9 فبراير، بينما تأخرت فرق أخرى في الظهور على الحلبة أو غابت عن بعض الاختبارات.

وأشار تاوريس إلى أن اختبار برشلونة كان موجهاً أساساً لتشغيل الأنظمة وضمان الموثوقية، لأن "كل ما نقوم ببنائه هو للمرة الأولى" من "أول عمود توجيه" إلى "أول نظام وقود" وسائر القطع، لافتاً إلى أن الصورة الحقيقية للأداء ستتضح تدريجياً.

وفي المقابل، أقرّ بأن الفريق قد يبدأ الموسم متأخراً من ناحية الديناميكا الهوائية في ملبورن، لكنه توقع تسارع وتيرة التطوير مع تراكم البيانات، قائلاً: "أتوقع أن نكون متأخرين من ناحية الديناميكا الهوائية عند بداية الموسم" لكن "مع حصولنا على المزيد من البيانات، سيتسارع التطوير... بشكل كبير"، مع الإقرار بأن تغييرات الإطارات والهيكل ووحدة الطاقة ستجعل السائقين يقودون بطريقة مختلفة وسط "الكثير من الأسئلة" التي لا تزال بلا إجابات.

ويتضاعف التحدي مع توقعات بمنح أفضلية مبكرة للسيارات المزودة بمحركات مرسيدس، وسط جدل حول تفسير الصانع الألماني لقوانين وحدات الطاقة الجديدة، علماً بأن أربع فرق تعتمد هذه الوحدات، بينها مرسيدس ومكلارين وويليامز وألبين.

وختم تاوريس بالإشارة إلى أن النقاش بين مصنّعي وحدات الطاقة لا يزال مفتوحاً، وأن ما سيُحسم عبر الحوار مع "فيا" سيتضح عملياً مع بداية الموسم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الفورمولا 1: مرسيدس يتحالف مع "مايكروسوفت" بـ 60 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
فرستابن يعود إلى الرقم 3 في الفورمولا 1
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
كريستيان هورنر يقترب من العودة إلى الفورمولا 1 عبر استثمار في فريق ألبين
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وعود وإغراءات لمنع تدخل "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

المملكة

برشلونة

البحرين

مرسيدس

ويليام

النقاش

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
13:11 | 2026-02-10
Lebanon24
13:00 | 2026-02-10
Lebanon24
12:04 | 2026-02-10
Lebanon24
10:12 | 2026-02-10
Lebanon24
07:46 | 2026-02-10
Lebanon24
02:59 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24