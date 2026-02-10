الهلال يجهّز بونو لمواجهة الاتفاق.. والمشاركة تُحدد خلال 48 ساعة

يعمل الجهاز الطبي في نادي الهلال على إعداد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو استعداداً لمواجهة الاتفاق في الجولة الـ 22 من روشن السعودي.



وكشف مصدر أن قرار مشاركة بونو من عدمه في المباراة المقررة يوم الجمعة على ملعب " أرينا" سيتضح خلال الساعات الـ 48 المقبلة.



وكان بونو قد غاب عن مباراة فريقه أمام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا بسبب إصابة في منطقة الكتف.



وساهم حارس مرمى الهلال في 19 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات، تلقى خلالها 17 هدفاً وحافظ على شباكه نظيفة في 8 منها.



ويتربع الهلال على صدارة الدوري برصيد 50 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن النصر. (الرياضية)



