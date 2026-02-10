تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بانينكا ينتقد دياز

Lebanon 24
10-02-2026 | 14:00
A-
A+
بانينكا ينتقد دياز
بانينكا ينتقد دياز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتقدت الأسطورة التشيكوسلوفاكية أنطونين بانينكا طريقة تنفيذ الدولي المغربي براهيم دياز لركلة الجزاء في نهائي كأس أمم إفريقيا، معتبراً أن اللاعب لم يتدرب بشكل كافٍ عليها.

وأكد بانينكا في حديث لإذاعة "كادينا سير" أن إتقانه للركلة الشهيرة التي تحمل اسمه استغرق منه "سنتين من التدريب اليومي". وأضاف: "أنا مقتنع بأن براهيم لم يكن قد تدرب عليها كما يجب لتسديدها بهذه الطريقة".

وأوضح اللاعب السابق، خلال حضوره حفل توزيع جوائز حملت اسمه، أن دياز على الأرجح حاول تنفيذ الفكرة بشكل ارتجالي في اللحظة الحاسمة دون تحضير مسبق، مما أدى إلى إهدارها.

ورداً على اتهامات بأن هذا النوع من التسديدات يعبر عن قلة احترام للحارس المنافس، رفض بانينكا هذا الرأي تماماً. وقال: "في نهائي بطولة أوروبا لا تفكر في السخرية... كانت ببساطة الطريقة الأكثر ترجيحاً لتسجيل الهدف".

وامتنع بانينكا عن تسمية لاعب محدد باعتباره الأفضل حالياً في تنفيذ "ركلة بانينكا"، مشيراً إلى أن "الكثيرين يحاولون". وجاء تعليقه بعد أيام من تنفيذ الفرنسي كيليان مبابي ركلة مماثلة في مباراة لريال مدريد، حيث قال إنه نفذها دعماً لزميله دياز. (الرياضية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما بعد "بانينكا" دياز.. مشروع مغربي يتهيأ للانفجار في مونديال 2026
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بانينكا لا تُخيف ميندي.. ركلة دياز تُشعل نهائي أفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"مشادة" بين دياز وأخوماش تشعل مواقع التواصل في المغرب
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مبابي يهدي هدفه في مرمى فياريال لزميله إبراهيم دياز
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24

ريال مدريد

نهائي كأس

المغربي

أوروبا

الرياض

المغرب

رياضي

أن دي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-10
Lebanon24
13:42 | 2026-02-10
Lebanon24
13:11 | 2026-02-10
Lebanon24
13:00 | 2026-02-10
Lebanon24
12:20 | 2026-02-10
Lebanon24
12:04 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24