بانينكا ينتقد دياز

انتقدت الأسطورة التشيكوسلوفاكية أنطونين بانينكا طريقة تنفيذ الدولي براهيم دياز لركلة الجزاء في أمم إفريقيا، معتبراً أن اللاعب لم يتدرب بشكل كافٍ عليها.



وأكد بانينكا في حديث لإذاعة "كادينا سير" أن إتقانه للركلة الشهيرة التي تحمل اسمه استغرق منه "سنتين من التدريب اليومي". وأضاف: "أنا مقتنع بأن براهيم لم يكن قد تدرب عليها كما يجب لتسديدها بهذه الطريقة".



وأوضح اللاعب السابق، خلال حضوره حفل توزيع جوائز حملت اسمه، أن دياز على الأرجح حاول تنفيذ الفكرة بشكل ارتجالي في اللحظة الحاسمة دون تحضير مسبق، مما أدى إلى إهدارها.



ورداً على اتهامات بأن هذا النوع من التسديدات يعبر عن قلة احترام للحارس المنافس، رفض بانينكا هذا الرأي تماماً. وقال: "في نهائي بطولة لا تفكر في السخرية... كانت ببساطة الطريقة الأكثر ترجيحاً لتسجيل الهدف".



وامتنع بانينكا عن تسمية لاعب محدد باعتباره الأفضل حالياً في تنفيذ "ركلة بانينكا"، مشيراً إلى أن "الكثيرين يحاولون". وجاء تعليقه بعد أيام من تنفيذ الفرنسي كيليان مبابي ركلة مماثلة في مباراة لريال ، حيث قال إنه نفذها دعماً لزميله دياز. (الرياضية)

