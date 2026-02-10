صلاح يوافق لوكيله على بدء مفاوضات الانتقال إلى اتحاد جدة

كشف موقع "فوت ميركاتو" يوم الثلاثاء أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، منح الضوء الأخضر لوكيل أعماله رامي عباس عيسى لبدء مفاوضات مع نادي الاتحاد السعودي للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.





وكان صلاح قد جدد عقده مع ليفربول العام الماضي لمدة موسمين، لينتهي التعاقد صيف 2027، لكن مستقبله مع الفريق الأحمر أصبح محل تساؤل بعد دخوله في أزمة مع إدارة النادي والمدرب سلوت في ديسمبر الماضي، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في عدة مباريات.





ونشر الصحافي المعروف سانتي أونا "فوت ميركاتو" أن صلاح سمح لوكيله بالدخول في مفاوضات للانتقال إلى الاتحاد السعودي، مؤكداً أنه يفكر جدياً بخوض تجربة اللعب في "روشن" السعودي للمحترفين الصيف المقبل.





وفقد اتحاد جدة نجميه الفرنسيين كريم بنزيمة الذي انتقل إلى مواطنه في فترة الانتقالات الشتوية، وكذلك نغولو كانتي الذي رحل إلى ليلعب مع العملاق الإسطنبولي فنربخشة.





ويعتبر النجم المصري ثالث هداف في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي بعدما سجل 251 هدفاً وقدم 119 تمريرة حاسمة في 426 مباراة لعبها منذ انضمامه إليه صيف 2017 قادماً من روما .

Advertisement