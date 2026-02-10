تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ريال مدريد يُفاجأ بتطورات مقلقة حول إصابة بيلينغهام

Lebanon 24
10-02-2026 | 23:00
ريال مدريد يُفاجأ بتطورات مقلقة حول إصابة بيلينغهام
ريال مدريد يُفاجأ بتطورات مقلقة حول إصابة بيلينغهام photos 0
أفادت تقارير صحفية بتلقي نادي ريال مدريد صدمة قوية بعد الإصابة التي تعرض لها نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام.

وكان النادي الملكي قد أعلن في وقت سابق إصابة بيلينغهام خلال مشاركته في مواجهة رايو فاليكانو، التي انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وفي حين بدت الإصابة في البداية عضلية على مستوى الفخذ الخلفي، أظهرت الفحوصات الطبية لاحقًا أنها إصابة في العضلة نصف الوترية، ما استدعى غيابه عن مباراة فالنسيا التي فاز بها الفريق بهدفين دون مقابل.

وبينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى غياب بيلينغهام عن الملاعب لمدة تقارب الشهر، كشف الإعلامي رامون ألفاريز، الصحفي في شبكة "راديو ماركا"، أن فترة التعافي قد تمتد إلى شهرين كاملين.

وفي حال تأكدت هذه التوقعات، التي لم يصدر بشأنها تعليق رسمي من ريال مدريد حتى الآن، فإن عودة النجم الإنجليزي ستكون في شهر إبريل المقبل، ما يعني غيابه عن عدد كبير من المباريات المهمة، أبرزها مواجهتا بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

كما سيغيب بيلينغهام في الدوري الإسباني عن لقاءات ريال سوسيداد، وأوساسونا، وخيتافي، وسيلتا فيغو، وإلتشي، إضافة إلى مواجهة أتلتيكو مدريد.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة، في مرحلة حاسمة من الموسم، ما يجعل غياب بيلينغهام مصدر قلق كبير لجماهير النادي في سباق المنافسة على الألقاب.

Advertisement
