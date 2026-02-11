كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟

أفادت تقارير صحفية، بأن مسؤولي الدوري السعودي قدموا عرضا مغريا للنجم جناح فريق ، من أجل إغرائه للانتقال لصفوف أحد الأندية الكبيرة الموسم المقبل.

وربطت أحدث التقارير صلاح بإمكانية الانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة، الذي رحل عنه الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي 2026، وانضم إلى صفوف نادي ، في صفقة أثارت جدلا كبيرا.

وبحسب ما ذكره موقع "فوت ميركاتو"، فإن مسؤولي الاتحاد بدؤوا بالفعل مفاوضاتهم مع وكيل صلاح لإقناعه بارتداء قميص "النمور".



ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" ، فإن الجهات المسؤولة في "روشن" أبدت استعدادها لمضاعفة راتب 3 مرات، مقارنة بما يتقاضاه حاليا مع ليفربول، والبالغ نحو 460 ألف أسبوعيا (قرابة 24 مليون يورو سنويا)، إذ سيعرضون عليه راتبا قد يصل إلى 72 مليون يورو سنويا، في محاولة لجعله الواجهة الكروية الجديدة للبلاد.