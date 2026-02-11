تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟
Lebanon 24
11-02-2026
|
01:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت تقارير صحفية، بأن مسؤولي الدوري السعودي قدموا عرضا مغريا للنجم
المصري محمد صلاح
جناح فريق
ليفربول
، من أجل إغرائه للانتقال لصفوف أحد الأندية الكبيرة الموسم المقبل.
وربطت أحدث التقارير صلاح بإمكانية الانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة، الذي رحل عنه الفرنسي
كريم بنزيما
خلال الميركاتو الشتوي 2026، وانضم إلى صفوف نادي
الهلال
، في صفقة أثارت جدلا كبيرا.
وبحسب ما ذكره موقع "فوت ميركاتو"، فإن مسؤولي الاتحاد بدؤوا بالفعل مفاوضاتهم مع وكيل صلاح لإقناعه بارتداء قميص "النمور".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"
الإسبانية
، فإن الجهات المسؤولة في
دوري
"روشن" أبدت استعدادها لمضاعفة راتب
محمد صلاح
3 مرات، مقارنة بما يتقاضاه حاليا مع ليفربول، والبالغ نحو 460 ألف
يورو
أسبوعيا (قرابة 24 مليون يورو سنويا)، إذ سيعرضون عليه راتبا قد يصل إلى 72 مليون يورو سنويا، في محاولة لجعله الواجهة الكروية الجديدة للبلاد.
