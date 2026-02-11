بالمر يضيع فوز تشيلسي في الثواني الأخيرة

أهدر كول فرصة لا تصدق في اللحظات الأخيرة، ليحرم تشيلسي من فوز كان في متناول اليد أمام ليدز ، ضمن منافسات الجولة 26 من الممتاز.

وسقط "البلوز" في فخ التعادل 2-2 على ملعب "ستامفورد بريدج"، بعدما أضاع بالمر أخطر فرص اللقاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



وجاءت اللقطة بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليجد نفسه أمام مرمى شبه خال وعلى بعد أمتار قليلة فقط، لكنه سدد بغرابة فوق العارضة، وسط ذهول الجماهير.

Advertisement

الفرصة تحولت سريعا إلى حديث الجماهير عبر ، حيث اعتبرها كثيرون واحدة من أغرب الفرص المهدرة هذا الموسم، بل وربما في تاريخ البريميرليغ.وكتب بعض المشجعين أن تسجيل الهدف كان أسهل من إضاعته، فيما رأى آخرون أن اللقطة كلفت الفريق نقطتين ثمينتين في سباق المراكز الأوروبية.ورغم هذه الهفوة، كان بالمر أحد أبرز لاعبي تشيلسي في المباراة، بعدما صنع الهدف الأول وسجل الثاني من ركلة جزاء.كما واصل تألقه للأسبوع الثاني تواليا، عقب تسجيله "هاتريك" في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون.لكن التعادل أنهى سلسلة انتصارات تشيلسي التي استمرت أربع مباريات في الدوري، وأثر على حظوظه في تعزيز موقعه ضمن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.ويحتل الفريق حاليا المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن ، بينما خرج ليدز بنقطة ثمينة أبقته في المركز الخامس عشر، مبتعدا بست نقاط عن منطقة الهبوط.