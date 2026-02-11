بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية.. توتنهام يقيل مدربه

المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز ، الأربعاء، إقالة مدربه توماس بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية، وذلك بعد سلسلة من النتائج السيئة التي تركت النادي الواقع في شمال يحوم بفارق خمس نقاط فوق منطقة الهبوط.

وزادت الضغوط مؤخرا ⁠على فرانك وتركت الهزيمة 2-1 على ملعبه أمام أمس الثلاثاء الفريق في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة من 26 مباراة ليقترب أكثر من منطقة الهبوط.



وقال ، في بيان: "تم تعيين توماس في حزيران 2025، وكنا مصممين على منحه الوقت والدعم اللازمين لبناء معا. ولكن، دفعت النتائج والأداء إلى الوصول لنتيجة مفادها أن التغيير في هذه المرحلة من الموسم بات ضروريا". (سكاي نيوز عربية)