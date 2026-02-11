تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

رياضة

بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية.. توتنهام يقيل مدربه

Lebanon 24
11-02-2026 | 07:26
بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية.. توتنهام يقيل مدربه
بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية.. توتنهام يقيل مدربه photos 0
أعلن نادي توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، إقالة مدربه توماس فرانك بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية، وذلك بعد سلسلة من النتائج السيئة التي تركت النادي الواقع في شمال لندن يحوم بفارق خمس نقاط فوق منطقة الهبوط.
 
وزادت الضغوط مؤخرا ⁠على فرانك وتركت الهزيمة 2-1 على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد أمس الثلاثاء الفريق في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة من 26 مباراة ليقترب أكثر من منطقة الهبوط.

وقال توتنهام، في بيان: "تم تعيين توماس في حزيران 2025، وكنا مصممين على منحه الوقت والدعم اللازمين لبناء المستقبل معا. ولكن، دفعت النتائج والأداء مجلس الإدارة إلى الوصول لنتيجة مفادها أن التغيير في هذه المرحلة من الموسم بات ضروريا". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
