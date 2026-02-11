تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
خلاف بين نجمي الريال في غرفة الملابس.. ما الذي جرى؟
Lebanon 24
11-02-2026
|
09:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحفية تفاصيل مشادة كلامية قوية اندلعت في غرفة ملابس
ريال مدريد
بين لاعبين من "الوزن الثقيل" الشهر الماضي.
وذكر الصحفي خوافيني سانز خلال مروره في برنامج الإسباني الشهير "الشيرينغيتو" كواليس ومفاجآت شهدتها غرفة ملابس "الميرينغي" بين لاعبين لم يكشف عن اسميهما خلال فترة الاستراحة ما بين الشوطين في مباراة
الريال
وليفانتي الشهر الماضي.
وبدأت القصة حينما دخل أحد أعمدة الفريق غرفة الملابس غاضبا من النتيجة وصب جام غضبه على زملائه ووجه لهم انتقادات حادة.
وطالب اللاعب بقية الفريق ببذل المزيد من الجهد، وإظهار القوة والشخصية في الملعب، وعدم الخوف من امتلاك
الكرة
، محاولا استنهاض همم اللاعبين الذين بدوا غائبين عن مستواهم المعهود في الشوط الأول.
غير أن الأسلوب الذي استعمله اللاعب لم يلق استحسان الجميع، وقفز أحد اللاعبين الكبار في النادي وتصدى له وانتقد أداءه.
ووجه اللاعب، الذي ظهر بمستوى متواضع خلال الشوط الأول من تلك المباراة، كلاما قاسيا ومباشرا لزميله الذي حاول شحذ همم فريقه قائلا: "حتى
لو كنت
أنت من يسجل الأهداف، فهذا لا يعني أنك تلعب بشكل أفضل من بقية الفريق، حتى لو سجلت هدفا فلست أفضل منا جميعا".
وعقب تصاعد الخلاف، تدخل بقية اللاعبين لتهدئة الموقف واحتواء الأزمة وربط الصدع قبل اتساعه.
وبحسب سانز، كانت الأجواء داخل غرفة ملابس المرينغي مشحونة للغاية، غير أن المشادة لم تنزلق إلى الإهانات أو التشابك بالأيدي، مؤكدة أن الاحترام ظل متبادلا رغم قسوة الكلمات، مشيرا إلى أن ذلك
الصدام
كان نابعا من رغبة الفريق في الفوز وتحسين الأداء. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماع في غرفة طرابلس ناقش تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص
Lebanon 24
اجتماع في غرفة طرابلس ناقش تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص
11/02/2026 18:43:53
11/02/2026 18:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة تفاهم" بين غرفة تجارة طرابلس الكبرى وبلدية طرابلس
Lebanon 24
مذكرة تفاهم" بين غرفة تجارة طرابلس الكبرى وبلدية طرابلس
11/02/2026 18:43:53
11/02/2026 18:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين غرفة التجارة والنقابات في طرابلس لبحث قضايا اقتصادية وعمالية
Lebanon 24
لقاء بين غرفة التجارة والنقابات في طرابلس لبحث قضايا اقتصادية وعمالية
11/02/2026 18:43:53
11/02/2026 18:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: حاولوا خلق خلاف بين حزب الله وحركة أمل لكن التحالف بين الطرفين متجذر
Lebanon 24
قاسم: حاولوا خلق خلاف بين حزب الله وحركة أمل لكن التحالف بين الطرفين متجذر
11/02/2026 18:43:53
11/02/2026 18:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاي نيوز
الصدام
الريال
لو كنت
شيرين
الملا
المري
قد يعجبك أيضاً
بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية.. توتنهام يقيل مدربه
Lebanon 24
بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية.. توتنهام يقيل مدربه
07:26 | 2026-02-11
11/02/2026 07:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"رونالدو يفرض شروطه".. اليكم ما جرى في كواليس اجتماع كريستيانو وصندوق الاستثمارات السعودي
Lebanon 24
"رونالدو يفرض شروطه".. اليكم ما جرى في كواليس اجتماع كريستيانو وصندوق الاستثمارات السعودي
04:00 | 2026-02-11
11/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالمر يضيع فوز تشيلسي في الثواني الأخيرة
Lebanon 24
بالمر يضيع فوز تشيلسي في الثواني الأخيرة
02:00 | 2026-02-11
11/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟
Lebanon 24
كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟
01:11 | 2026-02-11
11/02/2026 01:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يُفاجأ بتطورات مقلقة حول إصابة بيلينغهام
Lebanon 24
ريال مدريد يُفاجأ بتطورات مقلقة حول إصابة بيلينغهام
23:00 | 2026-02-10
10/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
16:00 | 2026-02-10
10/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يسرق طفلين في يوم واحد.. لبنان يبكي علي ومحمد
Lebanon 24
الموت يسرق طفلين في يوم واحد.. لبنان يبكي علي ومحمد
12:30 | 2026-02-10
10/02/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما افرغته الطائرات العسكرية الاميركية في "مطار بيروت"
Lebanon 24
هذا ما افرغته الطائرات العسكرية الاميركية في "مطار بيروت"
23:24 | 2026-02-10
10/02/2026 11:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة لبنانية "مهمّة" تؤمّن حدود إسرائيل.. تقرير من تل ابيب يتحدث عنها
Lebanon 24
منطقة لبنانية "مهمّة" تؤمّن حدود إسرائيل.. تقرير من تل ابيب يتحدث عنها
14:00 | 2026-02-10
10/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:26 | 2026-02-11
بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية.. توتنهام يقيل مدربه
04:00 | 2026-02-11
"رونالدو يفرض شروطه".. اليكم ما جرى في كواليس اجتماع كريستيانو وصندوق الاستثمارات السعودي
02:00 | 2026-02-11
بالمر يضيع فوز تشيلسي في الثواني الأخيرة
01:11 | 2026-02-11
كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟
23:00 | 2026-02-10
ريال مدريد يُفاجأ بتطورات مقلقة حول إصابة بيلينغهام
15:00 | 2026-02-10
بالفيديو.. لحظة مؤثرة لميسي مع مشجع صغير تكشف معنى النجومية (فيديو)
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
11/02/2026 18:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
11/02/2026 18:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
11/02/2026 18:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24