Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

خلاف بين نجمي الريال في غرفة الملابس.. ما الذي جرى؟

Lebanon 24
11-02-2026 | 09:40
خلاف بين نجمي الريال في غرفة الملابس.. ما الذي جرى؟
خلاف بين نجمي الريال في غرفة الملابس.. ما الذي جرى؟ photos 0
كشفت تقارير صحفية تفاصيل مشادة كلامية قوية اندلعت في غرفة ملابس ريال مدريد بين لاعبين من "الوزن الثقيل" الشهر الماضي.
 
وذكر الصحفي خوافيني سانز خلال مروره في برنامج الإسباني الشهير "الشيرينغيتو" كواليس ومفاجآت شهدتها غرفة ملابس "الميرينغي" بين لاعبين لم يكشف عن اسميهما خلال فترة الاستراحة ما بين الشوطين في مباراة الريال وليفانتي الشهر الماضي.

وبدأت القصة حينما دخل أحد أعمدة الفريق غرفة الملابس غاضبا من النتيجة وصب جام غضبه على زملائه ووجه لهم انتقادات حادة.

وطالب اللاعب بقية الفريق ببذل المزيد من الجهد، وإظهار القوة والشخصية في الملعب، وعدم الخوف من امتلاك الكرة، محاولا استنهاض همم اللاعبين الذين بدوا غائبين عن مستواهم المعهود في الشوط الأول.

غير أن الأسلوب الذي استعمله اللاعب لم يلق استحسان الجميع، وقفز أحد اللاعبين الكبار في النادي وتصدى له وانتقد أداءه.

ووجه اللاعب، الذي ظهر بمستوى متواضع خلال الشوط الأول من تلك المباراة، كلاما قاسيا ومباشرا لزميله الذي حاول شحذ همم فريقه قائلا: "حتى لو كنت أنت من يسجل الأهداف، فهذا لا يعني أنك تلعب بشكل أفضل من بقية الفريق، حتى لو سجلت هدفا فلست أفضل منا جميعا".

وعقب تصاعد الخلاف، تدخل بقية اللاعبين لتهدئة الموقف واحتواء الأزمة وربط الصدع قبل اتساعه.
 
وبحسب سانز، كانت الأجواء داخل غرفة ملابس المرينغي مشحونة للغاية، غير أن المشادة لم تنزلق إلى الإهانات أو التشابك بالأيدي، مؤكدة أن الاحترام ظل متبادلا رغم قسوة الكلمات، مشيرا إلى أن ذلك الصدام كان نابعا من رغبة الفريق في الفوز وتحسين الأداء. (سكاي نيوز عربية) 
