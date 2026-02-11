تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

خطوة جديدة لريال مدريد تجاه ابن أشرف حكيمي

Lebanon 24
11-02-2026 | 14:15
خطوة جديدة لريال مدريد تجاه ابن أشرف حكيمي
خطوة جديدة لريال مدريد تجاه ابن أشرف حكيمي photos 0
يسعى إلى ضم ابن لاعبه السابق أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، للانضمام إلى أكاديمية النادي.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن النادي الملكي يخطط لاستقبال أمين، البالغ من العمر 6 أعوام، أكبر أبناء حكيمي، في أكاديميته.


ويعيش الطفل في مدريد مع والدته هبة عبوك، التي انفصلت عن النجم المغربي قبل عدة سنوات.

وأشار التقرير إلى أن أمين سيكون متحمساً لبدء مسيرته الكروية في أكاديمية ريال مدريد منذ صغره.

يُذكر أن عدة تقارير سابقة تحدثت عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع حكيمي نفسه، لكن الظهير المغربي جدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 30 حزيران 2029، وتبلغ قيمته السوقية حالياً 80 مليون يورو، كما لا يشمل عقده أي بند لإنهائه، إضافة إلى وجود توتر في العلاقة بين الناديين.


