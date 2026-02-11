خطوة جديدة لريال مدريد تجاه ابن أشرف حكيمي

يسعى إلى ضم ابن لاعبه السابق ، الظهير الأيمن لفريق ، للانضمام إلى النادي.



وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن النادي الملكي يخطط لاستقبال أمين، البالغ من العمر 6 أعوام، أكبر أبناء حكيمي، في أكاديميته.





ويعيش الطفل في مع والدته هبة عبوك، التي انفصلت عن النجم قبل عدة سنوات.

وأشار التقرير إلى أن أمين سيكون متحمساً لبدء مسيرته الكروية في أكاديمية منذ صغره.

يُذكر أن عدة تقارير سابقة تحدثت عن رغبة مدريد في التعاقد مع حكيمي نفسه، لكن الظهير المغربي جدد عقده مع حتى 30 حزيران 2029، وتبلغ قيمته السوقية حالياً 80 مليون ، كما لا يشمل عقده أي بند لإنهائه، إضافة إلى وجود توتر في العلاقة بين الناديين.





