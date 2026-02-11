نجم برشلونة يشتري كنيسة تاريخية في مسقط رأسه!

اشترى ، نجم وسط نادي ، قديمة في مسقط رأسه بتينيريفي وحوّلها إلى فندق.



تمت الصفقة عبر شركته الخاصة "بيدرينيتا إس إل"، التي أسسها عام 2023 بهدف تطوير استثماراته العقارية، ما يجعل هذا المشروع جزءًا من استراتيجيته الاستثمارية خارج المجال الرياضي.

يمتلك العقار تاريخًا طويلًا، إذ شُيّد عام 1943 وكان مقرًا لراهبات على مدار نحو 70 عامًا.



يقع على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 9500 ويضم ثلاثة مبانٍ. بلغت قيمة الاستثمار نحو 2.5 مليون ، وفق ما أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية.

يتألف المبنى من طابقين وقبو، ويضم 33 غرفة نوم و21 حمامًا، إضافة إلى مساحات مشتركة تشمل المكتبة وقاعة المحاضرات وغرفة الطعام والمطبخ.



يكتمل المجمع بمبنى آخر بُني عام 1982 على الطراز التقليدي لجزر الكناري، مع فناء واسع وحدائق، كما يضم الكنيسة وحديقة خضراوات ومساحة كبيرة يمكن استغلالها لإنشاء مسبح مستقبلي.

