ليفربول يجهز عرضاً قياسياً لضم نجم برشلونة!

يستعد نادي لإحداث مفاجأة كبرى في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال تقديم عرض مالي قياسي للتعاقد مع أحد نجوم قبل انطلاق موسم 2026-2027.



وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، يضع ليفربول ضمن أولوياته ضم المدافع الفرنسي جول كوندي لتعزيز خط دفاعه بعد موسم متذبذب كاد يفقد فيه الفريق لقب الدوري الإنجليزي.



وأشارت المصادر إلى أن إدارة "الريدز" مستعدة لتقديم عرض بقيمة 80 مليون للحصول على توقيع كوندي، الذي يلعب في مركزي الدفاع الأيمن وقلب الدفاع، ويعد من الأعمدة الأساسية لبرشلونة خلال الموسمين الماضيين.



وتبلغ القيمة السوقية لجول كوندي (27 عامًا) حوالي 65 مليون يورو، إلا أن ليفربول يخطط لمضاعفة المبلغ لضمان إتمام الصفقة في يوليو المقبل.



وينتهي عقد كوندي مع برشلونة في 30 يونيو 2030، لكنه قد يكون أول الصفقات الجديدة على ملعب أنفيلد بعد انضمام مواطنيه هوغو إيكيتيكي وإبراهيما كوناتي.



وخلال الموسم الحالي، شارك كوندي في 32 مباراة بكافة المسابقات، مسجلًا 3 أهداف، منها ثنائية في ، إلى جانب 3 تمريرات حاسمة، ليبقى أحد ركائز فريق المدرب هانزي .



يُذكر أن كوندي انضم إلى برشلونة في موسم 2022-2023 قادمًا من إشبيلية بعد بداية مسيرته في بوردو الفرنسي (2017-2019)، وجدد عقده مع النادي الكتالوني حتى 2030 في الماضي.



ويتصدر برشلونة حاليًا برصيد 58 نقطة من 23 مباراة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي .

Advertisement