ليونيل ميسي يعتذر لجماهير بورتو ريكو.. اليكم السبب

أرسل النجم رسالة اعتذار إلى جماهير بورتو ريكو بعد أن اضطر لإلغاء مشاركته في التدريب والمباراة المقررة هناك بسبب انزعاج عضلي شعر به خلال آخر مباراة له في .



قال في مقطع فيديو إنه "شعر بانزعاج عضلي خلال اللقاء الأخير، مما اضطره لمغادرة المباراة قبل نهايتها".



وبالتنسيق مع الجهة المنظمة وناديه، تم اتخاذ قرار إلغاء المباراة، مؤكدًا حرصه على إعادة جدولة اللقاء في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف ميسي أنه يأسف لجماهير بورتو ريكو التي حرصت على شراء التذاكر وحضرته بكل شغف، مؤكدًا أنه يتطلع للقاء الجماهير في وقت لاحق، وأنه يحمل لهم محبة كبيرة وامتنانًا لدعمهم المستمر. وختم رسالته بإرسال تحياته وعناقه الكبير لهم.