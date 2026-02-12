تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
ليونيل ميسي يعتذر لجماهير بورتو ريكو.. اليكم السبب
Lebanon 24
12-02-2026
|
01:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أرسل النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
رسالة اعتذار إلى جماهير بورتو ريكو بعد أن اضطر لإلغاء مشاركته في التدريب والمباراة المقررة هناك بسبب انزعاج عضلي شعر به خلال آخر مباراة له في
الإكوادور
.
قال
ميسي
في مقطع فيديو إنه "شعر بانزعاج عضلي خلال اللقاء الأخير، مما اضطره لمغادرة المباراة قبل نهايتها".
وبالتنسيق مع الجهة المنظمة وناديه، تم اتخاذ قرار إلغاء المباراة، مؤكدًا حرصه على إعادة جدولة اللقاء في أقرب فرصة ممكنة.
وأضاف ميسي أنه يأسف لجماهير بورتو ريكو التي حرصت على شراء التذاكر وحضرته بكل شغف، مؤكدًا أنه يتطلع للقاء الجماهير في وقت لاحق، وأنه يحمل لهم محبة كبيرة وامتنانًا لدعمهم المستمر. وختم رسالته بإرسال تحياته وعناقه الكبير لهم.
